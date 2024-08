Plusieurs délégations de Kairouan, Sousse et Monastir privées d'eau

Des perturbations et des coupures dans l’approvisionnent en eau du robinet seront enregistrées dans certaines délégations des gouvernorats de Kairouan, Sousse et Monastir, suite à une panne survenue sur le canal principal de distribution de 800 mm de la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (Sonede) au niveau de Oued El Atf de la délégation de Kairouan Nord.

Ces perturbations commenceront à partir de midi, jeudi 29 août 2024. Elles toucheront :

Pour le gouvernorat de Kairoun : Dhraa Ettammar, El Ghabette, El Moutbasta de la délégation de Kairouan Nord ; El Houamed et la zone industrielle de Sbikha de la délégation Sbikha.

Pour le gouvernorat de Sousse : Bchechma et Bir Jedid de la délégation Kondar ; Ouled Khechin et Ouled Faleh de la délégation de Sidi Héni ; et El Borjine, Knaies, Beni Rabiaa, El Frada et Beni Kalthoum de la délégation de Msaken

Pour le gouvernorat de Monastir : Hdadra de la délégation de Jemmal ; Mzougha, Mlichette et Menzel Hayet de la délégation de Zéramdine ; Ouerdanine, Oued Jabbes et Bou Othmen de la délégation de Ouerdanine

L’approvisionnement en eau potable reprendra, à partir de 6 heures le vendredi 30 août 2024, après la fin des travaux.

C’est ce qu’a annoncé la Sonede, ce mercredi 28 août 2024, dans un communiqué.

I.N.