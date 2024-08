Audi offre un lifting à sa RS 3

Audi Sport a aiguisé les sens de la RS 3. Grâce à cette mise à jour, le modèle compact de pointe, qui incarne la performance maximale, devient encore plus sportif. C'est visible au premier coup d'œil : les lignes puissantes à l'avant, les jantes au design inspiré du sport automobile et les sièges baquets RS renforcent visuellement le dynamisme, souligné acoustiquement par le rugissement profond du moteur cinq cylindres avec sa séquence d'allumage caractéristique. Le 2.5 TFSI, associé à la configuration optimisée du châssis et aux nouveaux pneus, propulse la RS 3 avec encore plus de fougue dans les virages. Le nouveau record du tour sur la Nordschleife du Nürburgring le confirme. Le conducteur ressent la dynamique de conduite accrue et les matériaux haut de gamme, qui dégagent la plus grande qualité et font de l'Audi RS 3 une expérience pour les sens.

À la suite de sa mise à jour produit, l'Audi RS 3 arbore une apparence nettement plus sportive. La caractéristique dominante du design affirmé de l'avant est incarnée par la calandre Singleframe hexagonale avec son encadrement prononcé. Plus plate et nettement plus large qu'auparavant, elle met en valeur le dynamisme de la voiture de sport compacte, avec sa volumineuse calandre à motif en losange. Il en va de même pour les deux prises d'air latérales fonctionnelles, accentuées par des lames noires verticales, et les trois ouvertures au-dessus du diffuseur avant, qui s'étend désormais sur toute la largeur du véhicule et assoit désormais la RS 3 encore plus bas, rappelant l'Audi Sport quattro S1 Pikes Peak de 1987. Avec leurs feux de jour redessinés, les phares soulignent également les performances de la voiture. La signature numérique, qui forme un drapeau à damier sur la RS 3, se compose de 24 éléments. De plus, en combinaison avec les phares Matrix Led, les conducteurs peuvent pour la première fois choisir entre trois designs supplémentaires de feux de jour sur l'écran tactile MMI.

L'arrière de la RS 3 présente également des références au sport automobile et affiche une présence beaucoup plus forte qu'auparavant. Les réflecteurs latéraux verticaux reprennent le thème des prises d'air à l'avant. Le grand diffuseur fonctionnel spécifique à la RS intègre un réflecteur rouge en son centre et, sur les côtés, les deux embouts ovales du système d'échappement RS, qui paraissent encore plus grands dans leur cadre noir. À l'instar des phares, les feux arrière présentent également un nouveau graphisme : les flèches qui s'allument dynamiquement de l'intérieur vers l'extérieur avec la fonction coming home/leaving home incarnent le design progressif des feux arrière.

L'extérieur expressif est accentué par les couleurs extérieures spécifiques aux modèles RS, le Kyalami Green et le Kemora Grey, les nouvelles peintures métallisées Ascari Blue et Progressive Red, et, pour la première fois, le Daytona Grey dans une finition mate. La calandre Singleframe et le diffuseur adoptent une finition noire, au choix brillante ou mate. Dans la continuité de ce thème, la RS 3 est équipée de série de jantes de 19 pouces en aluminium coulé noir mat à 5 branches en Y. En option, les jantes sont disponibles dans le design typé sport automobile connu de la RS 3 performance edition, avec dix rayons croisés saisissants, soit en gris foncé mat, soit en noir métallisé brillant dans un design bicolore. Les packs visuels carbone et noir brillant, qui ornent les prises d'air avant, les jupes latérales et la lame au-dessus du diffuseur, offrent encore plus d'individualité. Ces éléments sont complétés par des coques de rétroviseurs dans la couleur de la carrosserie, en noir ou en carbone.

Dans l'habitacle également, dominé par des tons sombres, tout est conçu pour la performance, avec le nouveau volant, les sièges sport ou baquets RS, les éléments en carbone et les écrans sportifs. Aplani en haut et en bas, le volant a une allure nettement plus sportive. Qu'il soit en cuir perforé de série ou en Dinamica optionnel avec repère médian de couleur contrastante, il épouse parfaitement les mains lorsque la RS 3 aborde des virages serrés. Les sièges baquets RS en option offrent un soutien encore amélioré. Le panneau central des sièges avec motif en nid-d'abeilles RS surpiqué est fabriqué en tissu microfibre Dinamica, qui est associé au cuir Nappa Pearl sur les renforts latéraux. Sous l'appui-tête, l'insert noir conique comporte un grand badge RS et, comme l'arrière du dossier en carbone mat, souligne la sportivité de la RS 3.

L'éclairage de contour et d'ambiance de série illumine les nouveaux éléments de design : le compartiment de rangement devant le sélecteur de rapport au design plus plat, la console centrale avec porte-gobelets et les portes. Une fonction nocturne agréable est constituée par le système appelé « éclairage planaire », par lequel une source lumineuse située dans le panneau de porte rétroéclaire des centaines de losanges de différentes tailles découpés au laser, qui s'allument dynamiquement lors du verrouillage et du déverrouillage de la RS 3. Cela souligne le caractère sportif et évocateur du design. Les poignées de porte, les ouïes d'aération ainsi que l’insert du volant et les palettes de changement de rapports sont habillés d'une peinture à effet anthracite qui scintille en fonction des conditions de luminosité. Outre la version standard en deux parties en Palladium Grey avec insert en carbone, il existe également une baguette décorative monobloc spécifique à la RS en carbone mat et une nouvelle variante en Dinamica noir en guise d'incrustations décoratives. En outre, le matériau en microfibre est disponible sur commande pour les accoudoirs de porte et les accoudoirs centraux.

Les packs design en rouge ou vert ajoutent des touches de couleur aux ceintures de sécurité, aux épaulements des sièges et aux ouïes d'aération. En outre, les surpiqûres contrastantes des sièges, de l'accoudoir central, des accoudoirs de porte, du volant et son repère médian sont réalisés dans la couleur correspondante. Il en va de même pour les tapis de sol en velours noir, qui sont également ornés du monogramme RS.

L'Audi virtual cockpit plus de 12,3 pouces avec les affichages Sport, Performance et Runway était déjà de série. En mode Runway, la vitesse est représentée dans l'ordre inverse, avec les régimes les plus élevés au premier plan et le régime de ralenti à l'arrière-plan. Ces fonctions sont désormais complétées par le nouveau compte-tours, qui affiche en évidence le nombre de tours par minute au centre du combiné d'instruments. En outre, le tableau de bord affiche la puissance, le couple, les forces g, l'accélération et les temps au tour. En mode manuel, l'indicateur de changement de vitesse clignotant spécifique à la RS fait passer l'affichage du régime du vert au jaune puis au rouge, comme en sport automobile, pour indiquer le moment idéal pour changer de vitesse. En outre, les plages de température du liquide de refroidissement, du répartiteur de couple, des freins, de l'huile moteur et de l'huile de boîte sont affichées en couleur sur l'écran tactile de 10,1 pouces du tableau de bord. En option, la pression des pneus peut également être affichée. En outre, la RS 3 dispose désormais d'une boutique d'applications avec de nombreuses applications qui peuvent être utilisées directement sur l'écran du véhicule. Les contenus sélectionnés sont installés sur le système d'infodivertissement de la RS 3, indépendamment du smartphone.

L'Audi RS 3 est propulsée par le légendaire moteur 2.5 TFSI d'Audi Sport d'une puissance de 294 kW (400 ch) et d'un couple maximal de 500 Nm. Cela signifie que la RS 3 passe de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes et peut atteindre une vitesse maximale de 290 km/h. De nombreux succès en sport automobile font du moteur cinq cylindres maintes fois récompensé l'un des moteurs les plus évocateurs d'Audi et font de la conduite de la RS 3 une expérience incomparable. Cela tient en particulier à sa sonorité unique, basée sur la séquence d'allumage 1-2-4-5-3. Les cylindres adjacents et non adjacents s'allument alternativement, ce qui donne un rythme et un caractère percutants, orchestrés comme il se doit par le double système d'échappement RS avec commande de clapet variable. Une pression sur le bouton rouge de démarrage/arrêt du moteur et le son guttural du cinq cylindres retentit – plus riche et encore plus distinctif dans les modes Audi drive select dynamic, RS Performance, et RS Torque Rear. En outre, la commande du clapet d'échappement a été optimisée dans la plage de régime comprise entre 2 200 et 3 500 tours. De cette manière, le cinq cylindres génère une sonorité homogène et plus corsée, quel que soit le mode sélectionné. Audi Sport améliore ainsi l'expérience de conduite émotionnelle du modèle haut de gamme de la famille A3, en particulier en association avec le système d'échappement RS Sport en option.

Pour prouver que la RS 3 est rapide en ligne droite, il suffit de regarder ses statistiques d'accélération, qui continuent de surpasser celles de ses principales concurrentes. En revanche, il est difficile d'exprimer les performances en virage par des chiffres. Ce sont ici surtout les sensations de conduite qui sont décisives. À tel point que Frank Stippler a établi un nouveau record du tour sur la Nordschleife du Nürburgring

Le pilote de course et de développement d'Audi Sport a réalisé un temps de 7:33,123 minutes, battant le précédent record dans cette catégorie de plus de cinq secondes. Grâce à ce succès, la RS 3 est à nouveau la voiture compacte la plus rapide sur les 20,832 kilomètres du circuit de l'Eifel.

À la base de la dynamique de conduite impressionnante de la RS 3 se trouve l'interaction du répartiteur de couple avec sa distribution de couple entièrement variable entre les roues arrière, le contrôle électronique de la stabilité, le contrôle du couple sélectif des roues (vectorisation du couple de freinage ou Brake Torque Vectoring) et les amortisseurs adaptatifs de la suspension sport RS. Ces composants sont importants pour la dynamique latérale et sont mis en réseau dans le contrôleur modulaire de la dynamique de conduite, où s'effectue la synchronisation des données. Grâce à un algorithme perfectionné, ils réagissent avec encore plus de sensibilité aux situations de conduite respectives. En fonction du mode choisi dans l'Audi drive select, le conducteur peut rendre la RS 3 plus agile de manière plus précoce et plus contrôlée. Lorsque le coefficient de friction est faible, l'interaction de ces systèmes assure également une stabilité accrue.

La RS 3 se comporte désormais encore mieux dans les virages, évite le sous-virage à l'entrée de la courbe et tourne plus volontiers grâce à des réglages fins, notamment au niveau de la vectorisation du couple de freinage. Grâce aux interventions de freinage finement dosées sur les roues intérieures, la voiture de sport compacte suit le rayon du virage plus précisément qu'auparavant, à la fois en charge partielle et en poussée, et elle peut se positionner plus tôt et mieux pour sortir de la courbe depuis le point de corde. En d'autres termes, le conducteur peut relancer la RS 3 plus tôt et la diriger dans le virage à des vitesses plus élevées. La dynamique latérale accrue est particulièrement impressionnante sur circuit, et en pleine intensité lorsque l'ESC est désactivé.

L'amélioration de l'algorithme est également à l'origine d'une évolution du survirage. Auparavant, le survirage était généré principalement en surpassant la charge requise, en d'autres termes, en enfonçant l'accélérateur. Désormais, il est plus facile d'initier le survirage dans la RS 3 par le biais de l'angle de braquage. Cela permet au conducteur d'obtenir plus rapidement le même angle de dérive.

Pour activer le mode Performance, spécialement conçu pour le circuit, il suffit d’appuyer sur le bouton satellite gauche. Le bouton portant l'icône du drapeau à damier est nouveau, tout comme le bouton rouge RS situé sur la branche droite du volant, qui permet d'accéder rapidement au mode RS Individual.

Audi Sport donne à la RS 3 de nombreux ingrédients pour en profiter pleinement, comme le moteur turbo à cinq cylindres, le répartiteur de couple, les nouveaux pneus de série et les semi-slicks. Comme le savent tous les bons chefs, on mange d'abord avec les yeux. C’est pourquoi la RS 3 a été agrémentée de jantes au design inspiré du sport automobile, de packs carbone et noir, de sièges baquets RS et d'un volant aplani en haut et en bas. La RS 3 est une recette à succès.

Depuis le début, la voiture de sport compacte est synonyme d'innovation et de sensations fortes au plus haut niveau. Lorsque la première génération a été présentée aux concessionnaires au printemps 2011, la RS 3, avec son puissant moteur cinq cylindres de 340 ch, n'avait pas de concurrent. Les pare-chocs, les bas de caisse et les jantes distinguaient clairement la première RS 3, qui n'était alors disponible qu'en version cinq portes à hayon, de l'A3.

En outre, elle était d'une rapidité impressionnante et offrait une dynamique de conduite d'une précision et d'une assurance maximales.

La deuxième génération, qui a été produite de 2015 à 2020, a été complétée par une berline en 2017. Avec sa séquence d'allumage caractéristique 1-2-4-5-3, le 2.5 TFSI est devenu la constante de la RS 3, d'abord avec 367 ch, puis avec 400 ch après la mise à jour du produit en 2017. La boîte à double embrayage à sept rapports, à passages plus rapides, associée à la transmission intégrale quattro, garantissait un plaisir de conduite maximal.

La troisième génération de la RS 3 Sportback et la deuxième génération de la RS 3 Berline ont été lancées en 2021. Avec 400 ch et un couple porté à 500 Nm, le moteur cinq cylindres était plus puissant que jamais et battait tous ses concurrents en matière d'accélération. Grâce au tout premier répartiteur de couple utilisé dans une Audi, qui a remplacé l'ancien différentiel arrière avec embrayage multidisque en amont, ce modèle a également atteint un nouveau niveau de dynamique latérale.

Cela a permis à la RS 3 de remporter plusieurs prix internationaux, notamment celui de Car of the Year 2022 décerné par Top Gear en Italie, celui de Best Performance Car 2022 décerné par Motor1 aux États-Unis, et deux victoires consécutives en 2022 et 2023 dans le cadre du prix des lecteurs de sport auto en Allemagne.

D’après communiqué