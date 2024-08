L'Algérie est-elle vraiment la troisième économie mondiale ?

Le 25 août 2024, Abdelmadjid Tebboune, président algérien et candidat à la prochaine élection présidentielle, a tenu une réunion publique à Oran en Algérie dans le cadre de sa campagne électorale. Au cours de son discours, Tebboune a mis en avant les promesses de son programme électoral et a réfléchi à l’état de l’économie algérienne sous sa présidence depuis 2019. Nous avons utilisé l’outil Full Fact pour faire la transcription de son discours. Dans ce meeting populaire, et après avoir parlé de son programme, il a affirmé que l'économie algérienne est la troisième plus grande du monde (minute 26.20).

Vu l’ampleur de cette affirmation, nous avons procédé à une vérification en consultant des données économiques fiables. Nous avons utilisé plusieurs bases de données économiques reconnues, notamment celles de la Banque mondiale, du FMI, et de Statista, qui sont des sources fiables pour mesurer le PIB et d’autres indicateurs économiques. Nous avons également examiné les données officielles de l'Algérie, qui montrent que le pays a réalisé des progrès, mais sur le plan continental et non mondial.

Notre recherche a révélé la position réelle de l’Algérie sur la scène économique mondiale. L'Algérie ne figure pas parmi les plus grandes économies mondiales. Voici les 5 premières économies mondiales en termes de Produit Intérieur Brut (PIB) en 2024 :

États-Unis avec un taux de croissance annuel du PIB : 2,7 %. Les États-Unis occupent la première place des plus grandes économies mondiales depuis 1960.

La Chine a un taux de croissance annuel du PIB : 4,6 %. La Chine, grâce à sa croissance rapide, se classe au deuxième rang mondial.

L’Allemagne a fait un taux de croissance annuel du PIB : 0,2 %. Avec son industrie exportatrice, l’Allemagne reste la première économie européenne et troisième mondiale.

Le Japon a un taux de croissance annuel du PIB : 1,3 %. Le Japon reste une puissance économique mondiale, spécialisée dans la haute technologie et la fabrication.

L’Inde, le pays de l’Asie du Sud a un taux de croissance annuel du PIB : 5,9 %. Le pays se classe cinquième en 2024.

Nos recherches ont confirmé que l’Algérie ne figure pas parmi les principales économies mondiales. Selon les données du FMI pour 2024, l’Algérie se classe troisième en Afrique, derrière l’Afrique du Sud et l’Égypte, et devant le Nigéria. Le FMI estime le PIB de l'Algérie pour 2024 à 266,78 milliards de dollars, avec un taux de croissance prévu de 3,8 %.

Bien que l'économie algérienne ait connu des améliorations, notamment en termes de réduction de l'inflation (5 % au premier trimestre 2024 contre 9,3 % en 2023) et d'une augmentation du PIB de 4,1 %, cela ne place pas l’Algérie parmi les plus grandes économies mondiales.

La déclaration d’Abdelmadjid Tebboune selon laquelle l’Algérie est la troisième plus grande économie mondiale est fausse. Bien que l'Algérie ait réalisé des progrès importants sur le plan économique et occupe actuellement la troisième place sur le continent africain, elle est loin d’être parmi les leaders mondiaux. Les États-Unis, la Chine, l'Allemagne, le Japon et l'Inde restent les cinq principales puissances économiques mondiales en termes de PIB.

Cet article a été réalisé dans le cadre de la coalition de vérification des élections, dirigée par le Réseau arabe de vérification des informations (AFCN) d'ARIJ et le Réseau africain de vérification des fact-checkers (Africa Check).

