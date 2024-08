Une rentrée scolaire calme et sûre : objectif fixé par le nouveau ministre de l’Éducation

Le ministre de l’Éducation, Noureddine Nouri, s'est entretenu hier lundi le 26 août 2024 au sujet de la rentrée scolaire 2024-2025 avec les représentants des administrations publiques concernées.

Dans un communiqué, le ministre de l’Éducation a affirmé que tous les efforts doivent être déployés afin d’assurer une rentrée scolaire calme et sûre tout en mettant l’accent sur l’importance de la préparation idéale aux niveaux financier, organisationnel, logistique et des ressources humaines tout en assurant un environnement éducatif attractif.

La réunion ministérielle a passé en revue les préparatifs des établissements éducatifs afin d’accueillir les élèves ainsi que les problématiques reliées aux ressources humaines, services scolaires et l’infrastructure (équipements, restaurants, transport scolaire et l’entretien des établissements éducatifs.).

Dans un contexte tendu entre le ministère et les enseignants suppléants, le ministre de l’Éducation fraichement désigné le dimanche 25 août 2024, a salué l’importance du rôle de la société civile surtout en rapport avec les efforts fournis en matière de restauration des établissements éducatifs, tout en mettant l’accent sur l’importance de travailler dans un milieu ou le respect mutuel et la confiance règnent.

M. Nouri a également mis l’accent sur la nécessité de la coordination entre les administrations centrales et régionales afin de suivre les conditions de la rentrée scolaire et de fournir un environnement éducatif attractif et adéquat.

H.K