L’Isie retire l’accréditation de la journaliste Khaoula Boukrim

La journaliste de Tumedia, Khaoula Boukrim, a publié, mardi 20 août 2024, un mail qu’elle a reçu de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) lui signifiant le retrait de son accréditation.

Selon le mail de l’Isie, la journaliste n’aurait pas assuré une « couverture objective, équilibrée et neutre du processus électoral », n’aurait pas « respecté le code électoral », ni « l’éthique de sa profession ».

Une sanction prise, selon l'Isie, conformément à la décision n° 2014-9 du 9 Juin 2014, fixant les conditions et procédures d’admission des observateurs locaux et étrangers pour les élections et référendums.

Khaoula Boukrim a estimé que le retrait de son accrédition n’est qu’une preuve de son indépendance en tant que journaliste et qu’elle a été ciblée uniquement pour avoir respecté son métier et son public.

M.B.Z