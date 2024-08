Brahim Nefzaoui : la décision de plafonnement des prix des volailles doit être rectifiée

Le président de la chambre nationale des marchands de volailles et de viandes blanches, Brahim Nefzaoui, est intervenu aujourd’hui 19 août 2024 sur les ondes de radio IFM au micro de Abdessattar Amamou, pour parler des répercussions du plafonnement des prix de volailles sur l’approvisionnement.

L’invité a indiqué que les Tunisiens, compte tenu des prix des viandes rouges et des poissons, se tournent vers la consommation des viandes blanches à un taux de 99 %.

L’approvisionnement pour les mois de juin et juillet était stable, mais à cause de facteurs climatiques et humains, la production est passée de 12.500 tonnes à 11.800 tonnes. Cette diminution de l'offre a entraîné une hausse des prix qui a, à son tour, conduit à la décision du ministère du Commerce de plafonner les prix.

Le responsable a fait valoir que ce plafonnement des prix ne s'appliquait qu'aux détaillants et aux abattoirs, tandis que l'agriculteur n'était pas concerné et lui donnait la liberté de vendre à sept dinars alors que ses coûts de production frôlaient quatre dinars.

De même, seulement trois abattoirs sur un total de onze ont continué d’approvisionner le marché ce qui a conduit à ce que seulement 20 % des besoins des consommateurs soient disponibles sur les marchés à l'échelle nationale et à la fermeture définitive de près de 420 détaillants, selon les estimations du président de la chambre nationale des marchands de volailles et de viandes blanches.

M. Nefzaoui a également appelé le ministère de Commerce à organiser une séance de travail entre les différents intervenants du domaine pour trouver des solutions à la pénurie actuelle en matière de volailles.

Il est à noter que le ministère a introduit une nouvelle tarification pour les viandes blanches qui est entrée en vigueur le 9 août 2024.

