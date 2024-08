Le taux de remplissage des barrages au 1er août passe de 68,8% en 2019 à 25,9% en 2024

La situation hydrique en Tunisie demeure préoccupante et elle est chaque jour de plus en plus critique. Selon un rapport de l’Observatoire national de l'agriculture (Onagri) daté du 1er août 2024, le taux de remplissage des barrages est d’à peine 25,9%. Ce taux était, pour ce même jour, de 33,1% en 2023, de 38,9% en 2022, de 37,4% en 2021, de 49,2% en 2020 et de 68,8% en 2019, toujours selon les chiffres communiqués par l’observatoire.

Des chiffres effrayants qui prouvent la vérité sur la situation hydrique du pays et la sécheresse qui le secoue depuis cinq ans.

Les réserves d’eau dans les barrages tunisiens sont en baisse de 213,46 millions de m3 (-25,95%) par rapport à la moyenne des trois dernières années. Elles se situent à 608,87 millions de m3 contre 822,33 millions de m3 la moyenne des trois années.

Par rapport à 2019, les réserves d’eau dans les barrages tunisiens sont en baisse de 60,72% (près de un milliard de m3 de différence avec -941,451 millions de m3), se situant à 1550,32 millions de m3 au 1er août 2019.

Le taux de remplissage au 1er août 2024 des barrages les plus importants est en dessous de 40% oscillant entre 3% à 39%.

Au 1er août 2019, il était compris entre 4 et 87%.

Rappelons que le chef de l’État a effectué une série de visites à des barrages du Nord et du Centre pour affirmer que le niveau de l’eau y est élevé. Selon lui, le taux de remplissage extraordinaire d'un des barrages visités prouve que la Tunisie n’a pas de problème d’eau puisque celle-ci est disponible, comme il l'avait constate devant la caméra.

