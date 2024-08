Fatma Mseddi appelle Leila Jaffel à ouvrir une enquête contre Imed Daïmi

Imprimer

La députée Fatma Mseddi a publié, sur son profil Facebook, une photo d’une demande d’ouverture d’une enquête judiciaire visant le candidat à la présidence et opposant au pouvoir, Imed Daïmi et l’accusant de nuire à la sûreté de la Tunisie.

Le document, publié par l'élue le 31 juillet 2024, est adressé par la députée à la ministre de la Justice, Leila Jaffel par le biais du président de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP). Il est daté du 31 juillet, mais ne semble pas porter de numéro et donc la photo a été prise avant son dépôt au bureau d’ordre de la présidence de l’ARP.

Dans l’intitulé du sujet, Fatma Mseddi a indiqué clairement qu’elle demande l’ouverture rapide d’une enquête visant « l’actuel candidat à l’élection présidentielle », Imed Daïmi. Fatma Mseddi a assuré que les enquêtes menées par la Commission tunisienne des analyses financières (Ctaf) ont permis d'identifier deux personnes impliquées dans des affaires de blanchiment d'argent, de financement de terroristes, de détournement de fonds et de réception de fonds étrangers, notamment du Qatar et de la Grande-Bretagne. Il s’agirait des deux frères de Imed Daïmi : Abdelmonem et Mounir Daïmi.

Fatma Mseddi a affirmé que le financement se faisait à travers le bureau de Tunis de l’ONG Islamic Relief Worldwide (organisation internationale de secours islamique). Le dossier aurait été transféré au procureur de la République près le tribunal de première instance de Tunis. Elle a demandé à avoir plus d'informations au sujet de l'avancement de l'enquête.

Pour rappel, 'ancien chef de cabinet de l’ancien président de la République Moncef Marzouki, Imed Daïmi, a annoncé, jeudi 18 juillet 2024, qu'il avait décidé de se présenter à l'élection présidentielle "pour redonner l'espoir".





S.G