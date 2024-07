Ahmed Hachani en visite de travail en Libye

Imprimer

Sur mandat du président de la République, Kaïs Saïed, le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, participe aux travaux du Forum sur la migration à travers la Méditerranée, qui se tient aujourd'hui, mercredi 17 juillet 2024, dans la capitale libyenne, Tripoli.

Le forum, auquel participeront plusieurs chefs de gouvernement africains et européens, ainsi que les ministres de l'Intérieur de plusieurs pays d'Afrique et d'Afrique subsaharienne, abordera la question de la migration irrégulière et ses répercussions sur les pays des deux côtés de la Méditerranée.

Le chef du gouvernement est accompagné pour cette visite par le ministre de l'Intérieur, Khaled Nouri.

A.B