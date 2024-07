Conseil des régions et des districts : achèvement de la composition du bureau

La séance plénière qui s'est tenue mardi 9 juillet 2024, au Conseil national des régions et des districts à son siège au Bardo, a abouti à l'achèvement de la composition du bureau du Conseil et à l'élection des autres membres.





Au cours de cette séance, Salem Mekni et Oussema Sahnoun ont été élus en tant qu'assistants représentant la première région, Riadh Dridi et Chaker Ben Belgacem pour la deuxième région, Hassanine Mahfoudhi et Hamdi Omran pour la troisième région, Neji Ben Kilani et Jomii Zouidi pour la quatrième région, et Fathi Mâali et Fathi Laâmari pour la cinquième région.





En conclusion des travaux de la séance, le président du Conseil national des régions et districts, Imed Derbali, a invité les membres du bureau élus à se réunir une heure après la clôture de la séance.

Il a également annoncé le report de l'élection des membres des comités au lendemain, mercredi 10 juillet 2024.





Il convient de noter que l'article 44 du règlement intérieur régule la composition et les modalités d'élection des comités.





S.H