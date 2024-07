Réouverture du passage frontalier de Ras Jedir : Hachani et Dbeibah expriment leur satisfaction

Le chef du gouvernement Ahmed Hachani a reçu, mardi 9 juillet 2024, un appel téléphonique du Premier ministre du gouvernement libyen d'union nationale, Abdul Hamid Dbeibah, dans le cadre des traditions de concertation et coordination continues entre les deux pays.

À cette occasion, les deux responsables ont loué les relations fraternelles exceptionnelles liant la Tunisie et la Libye. Et de souligner, dans ce contexte, la nécessité d'œuvrer pour développer davantage la coopération dans tous les domaines, notamment au niveau économique et commercial.

Ahmed Hachani et Abdul Hamid Dbeibah en ont profité pour exprimer leur satisfaction quant à la reprise de l'activité du passage frontalier de Ras Jedir, qui constitue une artère de communication économique, commerciale et civilisationnelle entre les deux pays et les deux peuples frères.

La réouverture du passage frontalier de Ras Jedir s’est fait, le 1er juillet 2024, après plusieurs reports. Il avait été fermé, rappelons-le, depuis le 19 mars 2024 à la suite d’affrontements ayant éclaté près de la frontière entre des groupes armés libyens.

