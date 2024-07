Kamel Akrout rejoint la course à la présidentielle

L’amiral à la retraite, Kamel Akrout, a publié, mardi 9 juillet 2024, un post sur les réseaux sociaux accompagné d’une fiche de parrainage pour l’élection présidentielle où figurent son nom et sa photo.

Sans dire clairement dans la légende qu’il se porte candidat à la présidentielle, Kamel Akrout semble toutefois rejoindre la course selon le document.

Le jour même de la parution au Jort du décret de convocation des électeurs, le 3 juillet 2024, Kamel Akrout avait posté une phrase qui insinuait sans le dire clairement qu’il se portait candidat. Cette phrase était formulée sous forme d’un Douaâ pour que Dieu lui accorde le succès.

L’amiral avait auparavant exprimé des critiques à l'encontre du président Kaïs Saïed. On se souviendra de sa publication où il écrit qu’ « Un peuple qui réélit cet individu mérite ce qu’il endure et ce qu’il va lui arriver ».

L’Isie a annoncé le 4 juillet les conditions de candidature à l'élection présidentielle du 6 octobre. Dans ce contexte, elle a précisé que les conditions de candidature ne sont pas nouvelles et qu'elles ont été établies depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution en 2022.

Pour se porter candidat à la présidence de la République, les conditions suivantes doivent être remplies :

- Être un électeur inscrit sur le registre électoral.

- Être de nationalité tunisienne, sans autre nationalité, né de père et mère tunisiens, ainsi que de grands-parents paternels et maternels tunisiens, tous ayant conservé leur nationalité tunisienne sans interruption.

- Être de religion musulmane.

- Avoir quarante ans révolus le jour de la présentation de la candidature.

- Jouir de tous ses droits civils et politiques.

- Ne pas avoir exercé la fonction de président de la République pendant deux mandats consécutifs ou séparés.

- Ne pas être touché d'une des interdictions liées à la perte de la qualité d'électeur et de l'éligibilité, résultant d'une condamnation pour les crimes mentionnés aux articles 161 nouveau et 163 nouveau de la loi électorale et à l'article 30 du Code pénal.

Le candidat doit fournir les pièces justificatives de son éligibilité, notamment, les actes de naissances, les certificats de nationalité ainsi qu'un bulletin n°3 récent.

Les conditions relatives aux parrainages pour l'élection présidentielle sont les suivantes :

-Un parrainage de dix députés de l'Assemblée des représentants du peuple ou du Conseil national des régions et des districts

Ou

-Un parrainage de quarante présidents élus de collectivités locales, en fonction au moment de l'acceptation des candidatures (conseils locaux, régionaux, ou municipaux)

Ou

- Un parrainage de 10.000 électeurs inscrits sur le registre électoral, répartis sur, au moins, dix circonscriptions législatives, avec un minimum de 500 électeurs par circonscription.

M.B.Z