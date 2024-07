Le pouvoir a plombé le couffin du citoyen

L’inflation se replie. Elle est de 7,3% en juin 2024 contre 9,3% en juin 2023 et 10,2% en janvier 2023. Les chiffres officiels sont formels et il n’y a pas lieu de les remettre en doute. Sauf que le ressenti du Tunisien est bien différent et il constate clairement que les prix ont augmenté bien davantage que les 7,3% dont parle l’Institut national de la Statistique (INS). Et il a raison.

S’il y a un indicateur qui fait peur à tous les chefs d’État et de gouvernement, c’est bel et bien celui de l’inflation. Il est le plus surveillé par les banques centrales et les politiciens, notamment en période électorale. C’est lui qui fait et défait les gouvernements et qui est à l’origine des colères populaires.

Bien conscient de son importance, Kaïs Saïed ne rate pas une occasion pour ordonner à ses ministres de contenir l’inflation et de travailler d’arrache-pied pour préserver le pouvoir d’achat du Tunisien. La baisse des prix et la lutte contre la spéculation sont des formules qu’il aime répéter souvent.

A-t-il atteint son objectif ?

Recevant, vendredi 28 juin, le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie Fethi Zouhair Nouri, Kaïs Saïed s’est montré satisfait des chiffres de l’inflation. « Les résultats obtenus par la Tunisie grâce à ses choix libres émanant de la volonté de son peuple, ont démenti toutes les prévisions que de nombreux milieux avaient propagées. Les chiffres concernant le taux d'inflation, le remboursement de la dette, les réserves en devises et d'autres indicateurs sont la preuve qu'il est possible de surmonter de nombreux obstacles et difficultés ».

Ce que dit Kaïs Saïed est vrai, puisque le taux d’inflation officiel était de 7,2% en mai 2024 et de 7,3% en juin 2024 (chiffre publié après la rencontre avec le gouverneur de la BCT). Le chef de l’État a de quoi être satisfait puisqu’il y a un an, l’inflation était de 9,3% et carrément à deux chiffres à 10,1% et 10,2% respectivement en décembre 2022 et janvier 2023.

Aussi réels que soient les données présentées par le président de la République, elles ne reflètent pas vraiment la réalité telle que ressentie par les Tunisiens. Dites à n’importe qui que l’inflation n’est que de 7,3% et il vous rira au nez. Ce ressenti, difficile à quantifier scientifiquement, a une explication et elle se trouve dans les mêmes chiffres de l’INS. Kaïs Saïed a été sélectif dans les données qu’il a citées et n’a pris que la partie qui servait son discours populiste et propagandiste, bien justifié à trois mois de l’élection présidentielle.

L’inflation globale n’est que de 7,3%, certes, mais quand on observe dans le détail, elle est à deux chiffres s’agissant de plusieurs produits de consommation courante de type alimentaire.

Selon les derniers chiffres de l’INS, sept denrées ont eu une augmentation supérieure à 12,5%. Il s’agit du café en poudre avec une hausse de plus de 35%, suivi par la viande d’agneau et de mouton avec une hausse de 24,3%, l’huile alimentaire avec une hausse de 22%, les sels et condiments avec une hausse de 16,7%, la viande bovine avec une hausse de 16%, les légumes frais avec une hausse de 15,5% et les poissons frais avec une hausse de de 12,6%.

Dans leur ensemble, les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées ont cru de 10,1% au cours des douze derniers mois. À l’exception des fruits frais, tous les produits alimentaires ont connu une hausse allant de 2,2% (lait et fromages) à 35% (café). Autre produit consommé quotidiennement par des millions de Tunisiens, le tabac qui a cru de 8,9%.

Toutes ces denrées sont consommées quotidiennement par le Tunisien, ce sont elles qui plombent son couffin et qui sont à l’origine de son ressenti que l’inflation réelle est bien supérieure à celle officiellement déclarée par l’INS et mise en exergue par le président de la République.

L’inflation officielle calcule d’autres produits dans son panier qui ne sont pas forcément achetés quotidiennement par les citoyens ou qui ne pèsent pas trop lourds dans son budget. Ainsi le cas des meubles et articles de ménage (4,2%), des télécommunications (2,2%), des loisirs et culture (5,4%) des prix du loyer et des factures d’eau et d’électricité (6,2%). Tous ces produits qui n’ont pas connu une hausse significative durant les douze derniers mois font tomber le chiffre officiel global de l’inflation. C’est arithmétique.

Ne prenant en considération que les chiffres qui lui plaisent et servent son discours, Kaïs Saïed parle de l’inflation globale comprenant l’ensemble des denrées et zappe superbement les denrées consommées quotidiennement par le citoyen, notamment les denrées alimentaires. Or ce sont ces denrées qui forment la perception du citoyen et son ressenti. Sachant que les augmentations de salaire officiels tournent autour de 7% et que plusieurs secteurs n’ont connu aucune augmentation ces derniers temps, il y a clairement une perte de pouvoir d’achat du Tunisien. L’augmentation a beau coller au chiffre officiel global de l’inflation, elle ne couvre pas les 10,1% d’augmentation des produits alimentaires qui constituent l’essentiel des dépenses du citoyen.

Autre perception négative du citoyen, non dévoilée par les chiffres et bien ignorée par le président de la République, la question des pénuries de plusieurs produits alimentaires. Au cours des douze derniers mois, on ne compte plus les denrées disparues des rayons. Cela va du sucre et café au beurre et certaines marques de cigarettes, sans oublier le pain compensé récemment interdit à la vente dans les boulangeries non réglementées.

Il y a donc un réel décalage entre les chiffres et le discours officiels d’un côté et la perception et la réalité de terrain de l’autre.

Kaïs Saïed et ses ministres ont beau se jeter des fleurs, le pouvoir d’achat du Tunisien est en chute libre, à l’exact opposé de sa grogne. En aucun cas, il ne peut être satisfait de l’inflation à deux chiffres des produits qu’il consomme quotidiennement et dont la disponibilité n’est pas systématique.

Raouf Ben Hédi