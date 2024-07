Instalingo : report de l'affaire et rejet des demandes de libération

Imprimer

La chambre criminelle près le tribunal de première instance de Sousse 1 a décidé, lundi 8 juillet 2024, de reporter l'audience relative à l'affaire médiatiquement connue sous le nom d'Instalingo et de rejeter toutes les demandes de libération, apprend Business News de source bien informée.

Il est à noter que le nombre de personnes détenues dans cette affaire s'élève à 17.





Rappelons qu'en septembre 2021, le ministère public avait ouvert une enquête visant cette entreprise, implantée à Kalâa Kebira et spécialisée dans la création de contenu et la communication numérique, pour attentat ayant pour but de changer la forme du gouvernement, d’inciter les gens à s’armer les uns contre les autres, à provoquer le désordre, le meurtre et le pillage sur le territoire tunisien, conformément aux articles 67, 68 et 72 du Code pénal.

Plusieurs cadres sécuritaires sont impliqués dans cette affaire, ainsi que le chef du mouvement Ennahdha Rached Ghannouchi.





S.H