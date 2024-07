Trophées de L’Automobile & L’Entreprise 2024 : le nouveau Nissan Townstar EV L2 distingué

Imprimer

Le magazine et site internet L'Automobile & L'Entreprise, media de référence dans le secteur de la gestion des flottes, vient de dévoiler le palmarès de la 29e édition de ses Trophées. Le nouveau Nissan Townstar EV L2 a été distingué dans la catégorie "Véhicules utilitaires légers 100% électriques", terminant sur la deuxième marche du podium d'une compétition qui mettait en lice neuf modèles pré-sélectionnés par la rédaction de L'Automobile & L'Entreprise.

Les véhicules en compétition pour les Trophées de L'Automobile & L'Entreprise 2024 ont d'abord été départagés par un vote en ligne de gestionnaires de parc qui a permis de nominer trois modèles pour la grande finale. Ces trois finalistes ont été testés et évalués par un jury composé de journalistes de L'Automobile & L'Entreprise et de gestionnaires de parcs qui a pris en compte leur comportement routier, leur motorisation, leur équipement et finition, leur TCO (Total Cost of Ownership), leur sécurité, leur autonomie 100% électrique et leur capacité de chargement.

Le nouveau Townstar L2 EV s'appuie sur l'expertise de Nissan en matière de véhicules utilitaires légers 100% électriques et offre une motorisation électrique optimisée avec une gestion intelligente de l'énergie et un refroidissement thermique de la batterie. Le Townstar EV délivre une puissance de 122 chevaux din et 245 Nm de couple.

Pour offrir une autonomie généreuse de 274 km (cycle mixte WLTP), le Townstar EV bénéficie d'une aérodynamique soignée et d'une batterie de 45 kWh pouvant accepter une charge AC de 22kW (de série dès le premier niveau de finition) ou une charge rapide DC en option (Combo CCS de 80 kW) permettant de récupérer 150 km d'autonomie en seulement 25 min.

À l'intérieur, le Townstar EV met la satisfaction du client et l'ergonomie au premier plan. Doté de plus de vingt fonctionnalités technologiques, dont un service de connectivité embarqué et, en option, un combiné d'instrumentation numérique de dix pouces, ce modèle est le fourgon le plus avancé de la gamme d'utilitaires Nissan.

Les autres points forts du Townstar Fourgon L2 EV sont une charge utile de 777 kg et une capacité de remorquage pouvant atteindre 1.500 kg. Particulièrement modulable, l'espace de chargement peut varier de 4,3 à 4,9 m3, parfait pour transporter deux europalettes.

D’après communiqué