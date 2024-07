GAT Assurances, sponsor officiel du Festival International de Carthage pour la troisième année consécutive

Imprimer

Depuis plusieurs années, GAT Assurances démontre un engagement constant et indéfectible envers la promotion de la culture en Tunisie. Cette année, GAT Assurances renouvelle son partenariat avec le Festival International de Carthage, qui se déroulera du 18 juillet au 17 août 2024. Le Festival International de Carthage, pour sa 58ème édition, proposera 18 soirées exceptionnelles, avec une programmation riche et variée.

En tant que partenaire officiel, la Compagnie est honorée de soutenir cet événement incontournable qui met en lumière la diversité et la richesse de la culture Tunisienne et internationale.

GAT Assurances, partenaire historique de plusieurs festivals, affirme sa volonté de contribuer activement à la promotion et à la valorisation des arts dans notre pays. En effet, en plus du Festival International de Carthage, GAT Assurances est également sponsor du Festival International de Hammamet, du Festival de Malouf de Testour et du Festival International Symphonique d'El Jem. Cet engagement multiple reflète la volonté de GAT Assurances de soutenir et de promouvoir diverses expressions artistiques et culturelles à travers la Tunisie. La Compagnie croit fermement que la culture est un vecteur essentiel de développement et de cohésion sociale.

Cette année aussi, GAT Assurances fera gagner des billets pour assister aux différentes soirées du Festival International de Carthage sur son compte officiel Instagram. Un tirage au sort sera organisé quotidiennement, dès le début du Festival. La Compagnie invite le plus grand nombre à participer et à tenter leur chance pour vivre des moments en famille, au cœur de l’amphithéâtre romain de Carthage.

Rejoignez cet été GAT Assurances pour célébrer la musique et bien plus encore. Ensemble, faisons de ces festivals un véritable succès et un hommage vibrant à la culture tunisienne et mondiale.

Pour plus d'informations sur le tirage au sort et toutes les actualités, suivez GAT Assurances sur:

Facebook : GAT ASSURANCES

Instagram : @gatassurances