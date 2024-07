La Tunisie va-t-elle imposer un visa aux ressortissants de l'espace Schengen ?

Des publications sur Facebook affirment, depuis jeudi 5 juillet 2024, que la Tunisie imposera désormais des visas aux pays qui exigent un visa pour les Tunisiens, notamment aux pays de l'Union européenne.

Certaines publications expliquent que cette mesure commencera à partir du 1er janvier 2025, en guise de réciprocité envers les pays qui imposent un visa d'entrée aux Tunisiens. Les publications mentionnent : « Urgent : La Tunisie impose le visa à tous ceux qui nous imposent le visa. » D'autres publications ajoutent : « À partir du 1er janvier 2025, les citoyens de l'Union européenne ne pourront entrer en Tunisie qu'avec un visa ».

Nous avons vérifié cette information sur les sites officiels tunisiens, de la présidence de la République au ministère des Affaires étrangères en passant par le Journal officiel, et nous n'avons trouvé aucune trace de cette mesure. La dernière publication du Journal officiel, qui est la source officielle des décisions, ne mentionne pas l'imposition d'un visa. Nous avons également cherché sur les moteurs de recherche et les sites d'information et n'avons trouvé aucune trace de cette décision.

Par ailleurs, aucun responsable gouvernemental n’a mentionné une telle mesure.

Par conséquent, cette information est trompeuse, car aucune décision d'imposer un visa aux pays qui exigent un visa préalable pour les Tunisiens n'a été prise. Cette fausse information apparaît alors que de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer le refus des demandes de visa Schengen aux Tunisiens.

Le passeport tunisien se classe au 76e rang mondial selon l'indice Guide pour le classement des passeports. Il permet à ses détenteurs de voyager sans visa dans 70 pays à travers le monde, tandis qu'ils doivent obtenir un visa préalable pour se rendre dans 127 pays.

La zone Schengen ou l'espace Schengen se réfère globalement à 29 pays européens unis par un accord historique multilatéral permettant la libre circulation des personnes au sein et entre les pays membres de l'espace Schengen. Les pays de Schengen ont supprimé les contrôles aux frontières intérieures entre eux pour les voyageurs traversant leurs frontières. Tous les pays de Schengen sont situés sur le continent européen, à l'exception de l'Islande et de Malte.

R.A.