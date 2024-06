Le ministère de l’Éducation a reçu plus de cent dossiers de corruption, selon Abassi

La ministre de l'Éducation, Salwa Abbasi, a confirmé dans une déclaration à la chaîne Al Watania 1, samedi 8 juin 2024, que le ministère avait reçu plus de cent dossiers, dont certains concernaient des mutations arbitraires et des licenciements, en plus des dossiers de corruption qui seront transmis au ministère public.

La ministre a précisé que les dossiers de corruption concernent principalement l'Office des services et de la restauration. Ils consistent en des soupçons de détournement de fonds et d'autres affaires de nature éthique selon ses dires.

On rappellera que Salwa Abassi avait décidé de créer une cellule de réception des dossiers de corruption sous forme papier, qui relève de la cellule centrale de gouvernance du ministère et placée sous sa supervision directe depuis le 30 avril dernier.

Le ministère de l'Éducation a expliqué, dans un précédent communiqué, que la création de cette cellule s'inscrit dans le cadre de la volonté de l'État et du ministère de mettre fin à la propagation de la corruption sous toutes ses formes.





