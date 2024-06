Météo - Tunisie : les températures dépasseront les normales saisonnières de 8 degrés

Imprimer

En ce samedi 8 juin 2024, les températures enregistrent une importante hausse a indiqué, l’Institut national de météorologie (INM). Cette hausse considérable se manifeste avec un dépassement des normales saisonnières de 8 degrés Celsius.

A savoir que les normales saisonnières pour le mois de juin oscillent entre 27°C et 31°C dans les régions côtières et entre 32°C et 37°C dans le reste des régions.

D’après les données de l’INM, les régions du nord-ouest connaitront les plus hautes températures qui atteindront les 43°C accompagnées de sirocco. Dans la capitale, Tunis, le mercure grimpera à 38°C avec du sirocco. Au niveau des régions côtières les températures varieront entre 31°C et 36°C.

L’institut annonce cependant une relative baisse des températures attendue dès dimanche 9 juin dans les régions du nord, mais la chaleur persistera dans le centre et le sud. Ce n’est qu’à partir de mercredi 12 juin que le mercure devrait baisser sur tout le territoire tunisien.