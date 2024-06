Décès d'Ahmed Sahloul Essoussi, ancien doyen de la Faculté de médecine de Sousse

La Faculté de médecine de Sousse, a annoncé le décès, jeudi 6 juin 2024, de son ancien doyen et professeur en pédiatrie, Ahmed Sahloul Essoussi.

Le défunt était un exemple de dévouement et de loyauté envers sa profession et un symbole de générosité et de haute moralité. Il a consacré sa vie à l'enseignement et à la recherche scientifique et a grandement contribué au statut et au progrès de la Faculté de Médecine de Sousse.

Paix à son âme.