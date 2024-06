Responsabilité médicale, Conseil national des régions, Chaima Issa… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 5 juin 2024.





ARP - Adoption du projet de loi sur la responsabilité médicale

Le projet de loi relatif aux droits des patients et à la responsabilité médicale a été voté, mercredi 5 juin 2024, dans son intégralité, par 108 voix pour, cinq voix contre et trois abstentions. Le projet de loi organique N°41/2019 relatif aux droits des patients et à la responsabilité médicale est, rappelons-le, destiné à garantir les droits des patients et à protéger les médecins en créant un cadre légal clair pour ce qui est de la responsabilité médicale.





Conseil national des régions : finalisation de la première ébauche du projet de règlement intérieur

L’élu et porte-parole de la commission de l’élaboration du règlement intérieur du Conseil national des régions et des districts, Haythem Sfar, a affirmé, mercredi 5 juin 2024, que la commission terminera demain jeudi 6 juin 2024 son travail sur la première ébauche du projet de règlement intérieur du conseil. Les journées de vendredi et samedi seront ainsi consacrées à la vérification de certains termes et définitions, a précisé le député dans une déclaration à la Tap.





Chaima Issa comparait devant la cour d’appel militaire de Tunis

Le comité de défense de la militante et activiste politique Chaima Issa a annoncé qu’elle comparait demain, jeudi 6 juin 2024, devant la chambre pénale de la cour d’appel militaire de Tunis, appelant le plus grand nombre d’avocats à venir la soutenir. Chaima Issa a indiqué, le 8 mai, avoir été condamnée, par la chambre pénale de la cour d’appel militaire de Tunis à une peine d’un an de prison ferme. La peine a été prononcée par contumace. Toutefois, Chaima Issa est parvenue à déposer un recours et une séance a été fixée au 6 juin.





Radhia Jerbi à Kaïs Saïed : nous ne pouvons pas construire un pays sans les femmes !

La présidente de l’Union nationale de la Femme tunisienne (UNFT), Radhia Jerbi, est intervenue, mercredi 5 juin 2024, dans la matinale de Jawhara FM. Elle a adressé, à travers le micro de Hatem Ben Amara, un message au président de la République Kaïs Saïed. « Nous ne pouvons pas parler de droit de l’Homme, sans parler des droits des femmes. Nous ne pouvons pas construire un pays sans les femmes. Nous ne pouvons pas parler de citoyenneté sans la citoyenneté des femmes.





Sfax - Large campagne sécuritaire dans les quartiers populaires

Une large campagne sécuritaire a eu lieu, jeudi 5 juin 2024, dans la ville de Sfax, visant les migrants subsahariens en situation irrégulière, les délinquants et les Tunisiens recherchés par la justice. Dans une déclaration accordée à l'agence Tap, le directeur de la sécurité nationale de la région de Sfax, Elyes Moussa, a indiqué que "cette grande campagne de sécurité s'inscrit dans le cadre de l'application de la loi, de la coordination continue et de la supervision directe du ministère public".