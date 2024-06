Ezzeddine Chelbi prend la pose au démarrage des épreuves du bac

Alors que circule depuis hier une rumeur persistante sur son éventuel limogeage, le gouverneur de Ben Arous, Ezzeddine Chelbi, a pris la pose, mercredi 5 juin 2024, au lycée « El Mghira 1 » de Fouchana, pour le démarrage des épreuves du bac.

La rumeur qui a massivement été relayée sur la toile n’a pas été confirmée et n’a été commentée par aucune partie officielle. Le gouverneur continue de mener ses activités on ne peut plus normalement.

M.B.Z