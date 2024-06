Les performances de la BAD pour 2023

Imprimer

La Banque africaine de Développement (BAD) vient de publier, à l’occasion de ses assemblées annuelles, son rapport annuel 2023 à Nairobi au Kenya.

Il en ressort que les approbations du groupe de la banque ont augmenté de 30% pour 2023 atteignant 8,03 milliards d’UC contre 6,16 milliards d’UC en 2022 (une unité de compte (UC) est une unité monétaire de référence dans laquelle on mesure la valeur de choses, et notamment des espèces circulantes, 1 UC = environ 1,37 dollar, ndlr). Elles se rapprochent du volume d’approbations le plus élevé de l’histoire du groupe.

Les approbations pour les opérations souveraines en 2023 ont évolué de 43% pour atteindre 6,76 milliards d’UC, la banque ayant fourni d’importants volumes de financement durable pour accompagner la reprise dans plusieurs pays membres régionaux (PMR) après le Covid-19. Les approbations pour les opérations non souveraines, à 1,27 milliard d’UC, ont été inférieures de 9% à celles de 2022.

Au titre des High 5, les approbations ont augmenté en 2023, à l’exception de la priorité Nourrir l’Afrique, qui a enregistré une baisse par rapport au niveau exceptionnellement élevé de 2022, en raison de l’impulsion donnée par la Facilité africaine de production alimentaire d’urgence nouvellement créée.

Les projets clôturés en 2023 ont produit des résultats considérables : 2,4 millions de personnes ont eu accès à de nouvelles connexions électriques ; onze millions d’agriculteurs ont utilisé des intrants améliorés, notamment la micro-irrigation, les engrais et les semences résistantes au climat ; plus de 440.000 entreprises (dont près de 233.000 appartenant à des femmes) ont eu accès au financement ; 3,5 millions de personnes ont eu accès à de meilleurs services de transport ; et neuf millions de personnes ont eu un nouvel accès ou un accès amélioré à l’eau et à l’assainissement.

La performance financière globale du groupe de la Banque s’est améliorée en 2023. La Banque africaine de développement a connu une augmentation significative de ses revenus, qui ont atteint 1.729,89 millions d’UC, contre 774,79 millions d’UC en décembre 2022, grâce à l’intensification des activités de prêt et aux rendements favorables de la trésorerie et d’autres investissements. Bien que cela ait été largement compensé par la hausse des dépenses d’emprunt, la Banque a réalisé un résultat net très élevé de 406,05 millions d’UC, dépassant largement les 239,39 millions d’UC réalisés en 2022.

En outre, le Fonds africain de développement a enregistré une augmentation substantielle de ses revenus, totalisant 332,82 millions d’UC, contre 151,74 millions d’UC en décembre 2022, marquant ainsi son plus grand excédent (115,27 millions d’UC) au cours des vingt dernières années. De même, le Fonds spécial du Nigeria a connu une amélioration de sa performance financière, avec des revenus atteignant 6,21 millions d’UC, soit une augmentation notable par rapport aux 2,54 millions d’UC enregistrés en décembre 2022.

Notons que parmi les projets approuvés au titre de la priorité Nourrir l’Afrique, le projet de développement inclusif et durable de la filière céréalière en Tunisie, qui veut améliorer la sécurité et l’autosuffisance alimentaires grâce à des interventions appropriées sur tous les segments de la chaîne d’approvisionnement en céréales (en amont et en aval) dans un contexte d’urgence. Ce projet est financé par un prêt de la BAD de 87,1 millions d’euros (65,5 millions d’UC).

Afin de réduire les pertes après récolte et pendant le stockage, le projet vise à sécuriser les approvisionnements en blé, à augmenter la production céréalière et la productivité, à réhabiliter et à moderniser les capacités de stockage. Il appuie également le transport ferroviaire des céréales, tout en améliorant l’inclusion et la résilience de la chaîne céréalière face aux chocs extérieurs et au changement climatique, principalement les ménages les plus vulnérables, en particulier les petits producteurs, les éleveurs et les agropasteurs.

La BAD a aussi financé indirectement d’autres projets en Tunisie. Ainsi, l’Amen Bank via une ligne de crédit de la BAD, a pu financer treize projets créant 1.300 emplois dont la Clinique pédiatrique de Tunis.

Clinique pédiatrique de Tunis - Redonner le sourire aux enfants from AfDBGroup on Vimeo.

Idem la Banque de financement des petites et moyennes entreprises (BFPME) a bénéficié de plusieurs programmes d’assistance techniques déployés par la Banque africaine de développement.

Parmi les sociétés qui ont bénéficié des financements Archidoc, une société tunisienne spécialisée dans l’archivage et la transition digitale, dispose de plusieurs sites importants de stockage et de numérisation des archives à Tunis.

En outre, le plan national "Tunisie Digitale 2020", qui a bénéficié d’un financement de 71 millions d’euros par la BAD en 2018, poursuit son chemin. Grâce à la fibre optique et à un kit amovible connecté qui fait travailler les enfants en réseau, les cours deviennent de plus en plus ludiques et les apprentissages plus digestes, grâce à des techniques éducatives innovantes.

I.N.