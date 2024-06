Le ministère de l'Éducation interdit le port du Keffieh palestinien lors des épreuves du baccalauréat

Le ministère de l'Éducation a rendu public un communiqué, dimanche 2 juin 2024, pour réagir aux appels du port du keffieh palestinien lors des épreuves du baccalauréat qui débutent le 5 juin courant et se poursuivent jusqu'au 12.

Dans son communiqué, le ministère a réaffirmé son soutien absolu à la cause palestinienne, "en accord avec les positions fermes du président de la République et des orientations de l'État tunisien, qui soutiennent toutes les nations opprimées dans le monde".

Cependant, il a mis en garde contre "la tentative de certains de profiter de cette cause pour semer le désordre durant les examens nationaux ou pour commettre des infractions dissimulées", affirmant qu'elle sera "traitée conformément à la loi".

Par conséquent, il est interdit de porter le keffieh palestinien ou tout autre vêtement pouvant susciter des soupçons quant au comportement du candidat pendant les examens du baccalauréat dans les salles d'examen, souligne le communiqué.





Enfin, le ministère de l'Éducation espère que tous les élèves réussiront dans cet important concours national et appelle les familles à encourager leurs enfants à adopter un comportement exemplaire et honnête, et à les éloigner de tout ce qui pourrait les exposer à diverses sanctions que le ministère de l'Éducation n'hésitera pas à appliquer pour préserver la crédibilité des diplômes nationaux.









S.H