Kaïs Saïed se rend au siège de la société chinoise BYD

Pour clôturer sa visite en Chine, le président de la République, Kaïs Saïed, accompagné de son épouse et des membres de la délégation tunisienne, s’est rendu, 1er juin 2024, au siège de la société chinoise BYD, spécialisée dans la fabrication de moyens de transport terrestre à énergie électrique et hybride.

Lors de cette visite, il a mis l'accent sur les moyens de transport collectif tels que les bus, les métros et les trains, soulignant que le service public de transport est une priorité absolue en Tunisie.

« L'État s'efforce de trouver des solutions rapides et efficaces pour le sauver et le développer de manière à garantir ce droit de manière effective et à contribuer à la croissance économique », a déclaré le président.

Kaïs Saïed a aussi visité la grande bibliothèque de la société Huawei ainsi que le siège officiel de la société Huawei.

R.B.H