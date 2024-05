Chawki Tabib suspend sa grève de la faim

Imprimer

L’avocat, ancien bâtonnier et président de l'Instance nationale de lutte contre la corruption (Inlucc), Chawki Tabib a annoncé, jeudi 2 mai 2024, qu’il suspendait sa grève de la faim entamée depuis trois jours, tout en poursuivant son sit-in à la Maison de l’avocat « jusqu’à ce que (ses) revendications légitimes soient satisfaites ».

Chawki Tabib a expliqué qu’il mettait fin à la grève en réponse à la demande qui lui a été adressée par : le bâtonnier des avocats, le président de la section de l’Ordre des avocats de Tunis, le président de la Ligue tunisienne de défense des droits de l’Homme, la présidente de l’Association tunisienne des femmes démocrates, le président du Syndicat national des journalistes tunisiens et le président du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux ainsi que plusieurs représentants d’autres organisations nationales et arabes.

L’ancien président de l’Inlucc avait décidé d’entrer en grève de la faim pour protester contre l’acharnement judiciaire, les campagnes de diffamation dont il fait l’objet depuis quatre ans et les diverses tentatives de le contraindre au silence.

I.L