Kamel Feki : les impayés du café des Nattes s’élèvent à 70 mille dinars !

Le gouverneur de Tunis, Kamel Feki, a indiqué, dans une déclaration accordée, ce lundi 13 mars 2023, à la Tap, qu’il n’a émis aucune décision de fermeture du café des Nattes (Kahoua El Alia) de Sidi Bou Saïd et que la personne qui loue le café à la municipalité a elle-même pris cette décision.

Il a précisé que le locataire a décidé de fermer le café pour négocier l’exploitation totale et exclusive de la voie publique et qu’il n’a pas payé ses dus, qui s’élèvent à 70 mille dinars, à la municipalité, depuis des années.

Les propriétaires du café des Nattes ont décidé, dimanche 12 mars 2023, la fermeture du café. Cette décision, indiquent les propriétaires, a été prise à la suite "d'une mesure arbitraire prise par le délégué de Carthage de saisir les chaises et les tables dans l'espace en face du café exploité depuis 105 ans".

“Nous tenons à souligner que la décision de fermer le café a été prise en guise de protestation contre la violation de la loi par le délégué. En effet, nous payons régulièrement les frais temporaires d'occupation de la voie publique grâce aux tables du café, mais le délégué a rapidement saisi les équipements sans fournir de décision écrite à cet effet, immédiatement après la publication du décret de dissolution du conseil municipal", indique le communiqué publié par les propriétaires du café à l’adresse de l’opinion publique.

"Nous rappelons que Kahoua El Alia de Sidi Bou Saïd est bien plus qu'un simple café, c'est un monument historique de 150 ans qui constitue une destination pour les touristes et les Tunisiens en particulier, d'autant plus que nous sommes à la veille du mois de ramadan”, lit-on également.

Les responsables du café demandent que des mesures soient prises pour mettre fin à cette mesure arbitraire et pour permettre aux clients de revenir au café. Ils appellent également le gouverneur de Tunis à intervenir immédiatement pour rétablir la situation.

