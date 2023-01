Kaïs Saïed en visite à Bab Mnara et Bab Jedid

Imprimer

Le président de la République, Kaïs Saïed, a effectué une visite dans la soirée du mardi 10 janvier 2023, à Bab Mnara et Bab Jedid.

Dans une vidéo publiée par la présidence de la République sur Facebook mercredi 11 janvier 2023 à 1h22, on voit le chef de l’État discuter avec quelques jeunes dans un café du quartier Bab Mnara et leur promettre de subvenir à tous leurs besoins. « Le plus important est que vous gardiez espoir », a-t-il avancé appelant les jeunes présents sur place à travailler et réaliser leurs rêves.

Dans un échange avec des employés du café sur les pénuries de produits de première nécessité, le président de la République a réitéré que tout était disponible imputant les pénuries en sucre et café, notamment, aux autres, ceux qui ne peuvent exister que dans un climat de crise. Il a assuré que les pénuries étaient orchestrées.

Kaïs Saïed n’a pas manqué de faire son petit cours d’histoire. Il a évoqué à l’occasion Larbi Kabadi et l’histoire de la lanterne de Bab Mnara, anciennement l’une des portes de la Médina de Tunis. Contrairement « à la lanterne de Bab Mnara qui illuminait l’extérieur nous voulons que notre économie bénéficie au pays », a-t-il indiqué.

N.J.