L’excellence de Maison Dedine dépasse les frontières tunisiennes

Comme une petite note positive sur le tableau pas toujours flatteur du tourisme tunisien cette saison, vient se poser l’article d’une bloggeuse américaine auteure du 1er Blog culinaire en Floride, Karen Escalera – MiamiCurated, suite à sa visite en Tunisie et son séjour à Maison Dedine cet été. Un éloge exceptionnel sur la qualité et le niveau de service qu’un hôtel tunisien peut offrir, porté à la connaissance du public de Floride, notamment les amateurs de voyages et de découvertes.

A sa deuxième année d’ouverture, ce petit hôtel niché en bas de la colline de Sidi Bou Said et le seul hôtel tunisien faisant partie de la Collection Small Luxury Hotels of The World ne cesse de se faire distinguer grâce à son niveau de prestations exceptionnelles que l’on aimerait voir se propager dans tous nos hôtels. En effet, au mois de mars cette année, Maison Dedine a été sélectionné parmi les 100 plus beaux hôtels du monde pour 2022 par le Magazine Hotel & Lodge, à Paris. Il se trouve actuellement officiellement nominé aux World Luxury Hotel Awards 2022 pour 3 catégories : Luxury Boutique Hotel, Luxury Seaside Hotel, Luxury Honeymoon Hotel. L’annonce des gagnants se fera au mois d’octobre cette année.

Une de ces petites lueurs d’espoir que l’on voit de temps en temps dans le tumulte de la médiocrité générale et qui laisse penser que tout est possible à force de travail, de persévérance et de quête de l’excellence et ce, quel que soit le domaine.