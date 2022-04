Le message subliminal de Kaïs Saïed

Les messages les plus importants de Kaïs Saïed sont transmis via la chaîne Facebook de Carthage.

Aujourd’hui, jeudi 31 mars 2022, pas de vidéo de plusieurs minutes pour s'exprimer à l'issue de sa rencontre avec la cheffe du gouvernement Najla Bouden, mais un message subliminal subtilement glissé dans une courte vidéo de 40 secondes.

La vidéo a, en effet, commencé avec un gros plan sur un tableau accroché dans le bureau présidentiel à Carthage dans lequel une sourate coranique est encadrée. On peut y lire : "Si Dieu est à vos côtés, nul ne peut vous vaincre". Il s’agit du verset 160 de la sourate Al Omrane (إن ينصركم الله فلا غالب لكم)

Après le remous suscité hier par la dissolution du Parlement et la plénière cherchant à annuler les décisions unilatérales du 25-Juillet, l’omni-président semble chercher un soutien pour justifier ses décisions. Quoi de plus facile - et classique - que de se cacher derrière le Divin pour faire taire toutes les voix dissonantes ?

R.B.H