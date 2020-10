2.234 nouveaux cas de Covid-19 et 34 décès en 48h

Le nombre de personnes testées positives au Covid-19 en Tunisie s'est élevé depuis le commencement de la pandémie en février dernier jusqu’à la date du 12 octobre courant à 34.790 cas sur un total de 282.457 dépistages réalisés depuis le début de la pandémie, a indiqué un communiqué du ministère de la Santé daté de ce mercredi 14 octobre 2020.

En deux jours, les 11 et 12 octobre courant, 2.234 nouveaux cas ont été testés porteurs du virus sur les 6.455 tests effectués. 750 cas (soit 46 cas en plus) sont pris en charge dans les hôpitaux dont 149 (+11 cas) admis en soins intensifs et 73 (+8 cas) personnes sont placées sous respirateur.

On recense jusqu’à cette heure 512 décès (+34 décès) jusqu’à la date du 12 octobre à 20h, des suites de la pandémie.

I.N