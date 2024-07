Un pilote tunisien licencié pour avoir refusé un vol à destination de Tel-Aviv ? Ce quil faut savoir

Une information s'est répandue sur Facebook et TikTok, depuis début juillet 2024, concernant le licenciement d'un pilote tunisien nommé Monem Saheb Ettaba après avoir refusé un vol vers Tel-Aviv en signe de solidarité avec le peuple palestinien.

Selon les publications, « le pilote tunisien de la compagnie Emirates, Monem Saheb Ettaba, a refusé de piloter un avion à destination de Tel-Aviv, ce qui a entraîné son licenciement ».

L’information a été partagée par des centaines de personnes et publiée sur plusieurs sites web tunisiens et arabes. Le pilote tunisien a été qualifié de héros et a été considéré comme une fierté nationale par les Tunisiens pour son refus de voler vers Tel-Aviv.

Certains commentaires louaient son courage, disant : « Ce héros honore la Tunisie, il s'est sacrifié pour défendre le peuple palestinien. ». D'autres ont écrit : « Ce pilote doit être honoré, il est une fierté pour le peuple tunisien. »

Avec cette information, une capture d'écran d'une publication attribuée au pilote Monem Saheb Ettaba a également circulé, dans laquelle il déclarait qu’il avait été congédié pour avoir refusé de participer à un vol vers Tel-Aviv : « Aujourd'hui, mon activité en tant que pilote chez Emirates a été suspendue pour avoir refusé de participer à un vol vers Tel-Aviv. Dieu seul veille sur moi et je ne regrette rien. », pouvait-on lire.

Pour vérifier cette information, nous avons d'abord cherché l'origine de la publication, mais nous n'avons trouvé aucune trace d'un compte appartenant à Monem Saheb Ettaba. En utilisant une recherche avancée sur les différents réseaux sociaux, nous n'avons trouvé aucun compte portant ce nom, ni même la publication qui avait circulé sur Facebook. En contactant la compagnie aérienne Emirates, celle-ci a démenti catégoriquement l'existence d'un pilote nommé Monem Saheb Ettaba dans son équipe et a nié avoir suspendu un pilote tunisien pour avoir refusé de voler vers Tel Aviv.

La compagnie aérienne a indiqué que cette publication était infondée et avait déjà été démentie par le passé, notamment en 2021. Effectivement, en recherchant dans divers moteurs de recherche, nous avons constaté que cette information avait déjà été diffusée en 2019 et en 2021. Des sites arabes l'avaient publiée sans vérification, et des centaines de personnes avaient partagé cette information en 2021, alors qu'il n'y avait aucune trace de ce prétendu pilote.

Nous avons également vérifié les registres des pilotes tunisiens en Tunisie et n'avons trouvé aucune mention d'un pilote nommé Monem Saheb Ettaba.

Après une vérification approfondie, il apparaît que l’information concernant le pilote tunisien Monem Saheb Ettaba et son refus de piloter un avion vers Tel-Aviv est infondée. Aucune trace de ce pilote n’a été trouvée sur les réseaux sociaux ni dans les registres des pilotes tunisiens. De plus, la compagnie aérienne Emirates a nié l’existence d’un tel pilote dans son équipe et a confirmé que cette information est fausse, ayant déjà été démentie par le passé.

R.A.