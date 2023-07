Kairouan fait-elle partie des villes les plus chaudes au monde ?

Sur Facebook, une publication sur les hautes températures enregistrées dans la ville de Kairouan a fait le tour sur les pages des Tunisiens. D’après ces publications, Kairouan a été inclue dans la liste des villes les plus chaudes au monde durant la journée du 19 juillet 2023.

Les internautes ont souligné la forte augmentation des températures en Tunisie en général, et particulièrement dans la ville de Kairouan. Cette publication a suscité l'étonnement de certains internautes, tandis que d'autres n'étaient pas surpris, affirmant que : « Kairouan a toujours été la ville la plus chaude de Tunisie, et ce n'est pas la première fois que nous enregistrons des records de chaleur ».

Certains Tunisiens ont partagé cette publication avec un commentaire ironique, disant : « Au moins, Kairouan est désormais en tête de liste dans un domaine ».

BN Check a examiné cette information, et à travers une recherche par mots-clés, nous on avons trouvé que cette liste est bien vraie. Ainsi, selon le site Eldorado Weather, Kairouan a enregistré une température de 47,1 degrés, se classant à la 15ème place du classement mondial au cours des dernières 24 heures. Dans la liste, on trouve également Tozeur avec 47.2 degrés de température. Rappelons que Tozeur avait déjà enregistré un record de température avec 48,9 degrés, ce qui la place au deuxième rang des températures les plus élevées dans le monde en début du mois de juillet actuel.

Selon l'Organisation météorologique mondiale, qui tient des registres officiels de température, du vent et les précipitations, la température de l'air la plus chaude mesurée n'importe où sur Terre était de 54.5 Celsius à Death Valley, en Californie, le 10 juillet 1913. Le 26 juillet 1931, Kébili, en Tunisie, aurait enregistré une température de 55 degrés Celsius.

Dans cette liste, on trouve Ouargla en Algérie qui a enregistré 51,3 degrés Celsius le 5 juillet 2018. Mitribah, Koweït a frôlé les 53 degrés Celsius le 21 juillet 2016. L’Italie avait 48,8 degrés Celsius) le 1er août. 11, 2021.

R.A