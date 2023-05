Non, Lucas Vázquez n'est pas une success story tunisienne

Les publications ironiques continuent à se propager sur les réseaux sociaux, et cette fois-ci c’est avec le joueur espagnol Lucas Vázquez dans le rôle principal. Après que Thibaut Courtois, gardien de but belge du Real Madrid, ait été la cible de railleries en ligne, les internautes tunisiens ont pris le relais en partageant une photo de Lucas Vázquez et prétendant qu'il s'agit d'une "success story" à la tunisienne.

Selon les informations partagées par les internautes, il était affirmé que Lucas Vázquez était en réalité un brillant étudiant tunisien du nom de Mohammed Chriaa. Ces publications ont laissé entendre que Chriaa avait obtenu la deuxième moyenne la plus élevée au monde lors d'un test américain standardisé en affaires, ce qui aurait été une immense fierté pour la Tunisie.

Les détails révélés prétendaient que ce test américain avait été passé par des étudiants provenant de 150 universités et représentant 3000 filières académiques différentes. Mohammed Chriaa aurait obtenu un score exceptionnel de 197 points sur 200, ce qui lui aurait valu cette reconnaissance mondiale.

Cependant, il s'avère que cette histoire était en réalité une plaisanterie qui s'est propagée sur les réseaux sociaux. En effet, les photos partagées comme étant celles de Mohammed Chriaa étaient en fait des clichés des internautes tunisiens.

Cette situation illustre la puissance des réseaux sociaux et leur capacité à propager rapidement des informations, même les plus farfelues. Les internautes tunisiens se sont amusés à créer cette fausse histoire en utilisant des photos de Lucas Vázquez, qui est un joueur de football bien connu, pour attirer l'attention et susciter des réactions.

Il est important de rappeler que les publications ironiques et les fausses informations peuvent avoir des conséquences imprévues et tromper les lecteurs. Dans ce cas précis, bien que la plaisanterie a pu divertir certains internautes, elle a également semé la confusion et la désinformation.

Les réseaux sociaux jouent un rôle majeur dans la diffusion de l'information de nos jours, mais il est essentiel de faire preuve de discernement et de vérifier les faits avant de partager quoi que ce soit.

Qui est Lucas Vazquez ?





Originaire de Curtis, en Espagne, Lucas Vazquez Iglesias est né le 1er juillet 1991. C’est un footballeur professionnel espagnol qui joue pour le Real Madrid et l'équipe nationale d'Espagne en tant qu'ailier droit.

Vazquez a commencé à pratiquer ce sport alors qu'il n'avait que neuf ans avec Curtis jusqu'en 2004, date à laquelle il a rejoint l'Oural pour les trois années suivantes. Il ensuite est arrivé au système des jeunes du Real Madrid en 2007, à l'âge de 16 ans.

Sa carrière senior a commencé lors de la saison 2010-2011 avec l'équipe C du Real Madrid, après quoi il a déménagé pour représenter le Real Madrid Castilla, où il a passé la majeure partie de sa carrière.

Lucas faisait partie du Real Madrid Castilla lorsqu'ils ont remporté la Segunda Division B lors de la saison 2011-12.

Vazquez a joué un rôle important pour le Real Madrid en les aidant à remporter la Liga en 2016-17, la Supercopa de Espana en 2017, l'UEFA Champions League en 2015 et 2016, la Super Coupe de l'UEFA et la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA à deux reprises en 2016 et 2017.

R.A