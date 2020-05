Huit secondes de sons « indécents » à la Radio nationale

La Radio nationale a annoncé, dans un communiqué publié ce mercredi 27 mai 2020, l’ouverture d’une enquête concernant la diffusion, pendant huit secondes et en direct d’un enregistrement vocal « indécent » sur ses ondes, sur Radio Tunis culturelle et Radio jeunes dans la soirée du 22 mai.

Sans citer le terme de contenu pornographique, la Radio nationale a parlé d’un enregistrement téléchargé à partir de « Youtube » et diffusé pendant qu’une artiste tunisienne résidente en Autriche était accueillie sur le plateau.

L’animateur et le réalisateur de l’émission de Radio Tunis culturelle ont été provisoirement suspendus et une enquête est menée en interne pour définir l’origine et les circonstances de l’incident.

M.B.Z