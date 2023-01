Le jeune du café de Bab Mnara devient la star des réseaux sociaux grâce à Saïed

Imprimer

Les discours et descentes nocturnes du président de la République, Kaïs Saïed, ont toujours donné aux internautes tunisiens matière à rire. Cette fois-ci, ce n’est pas le Président qui a été au cœur des drôleries, mais un jeune dont la présence dans un café à Bab Mnara a coïncidé avec la visite inopinée du chef de l’État.

Dans la soirée de mardi, Kaïs Saïed s’est rendu dans ce quartier de la Médina de Tunis. Il s’est arrêté dans un café populaire pour siroter son expresso habituel et en a profité pour s’adresser aux présents dans un arabe prosaïque.

Cette visite n’a pas laissé les internautes indifférents, mais ce n’est point le discours du président qui a retenu l’attention, c’est plutôt le visage dubitatif d’un jeune homme accoudé tranquillement à une table. En moins de 24 heures, il est devenu la star des réseaux sociaux suscitant une drôle d’empathie même auprès de la sphère politique.

« Je souffre, mais je n’en parle pas », « Quand tu te rends dans un café pour fuir la réalité et tu finis par te retrouver face à elle », « Nous sommes tous ce jeune homme habillé en jaune… mais nous tenons bon, nous nous rattrapons, et nous gardons espoir et travaillons, car tout est éphémère… », « Une photo qui incarne la réalité du pouvoir, du citoyen et la relation entre les deux », peut-on lire sur Facebook.

Si certains internautes se sont contenté de publier une capture de la vidéo de la présidence de la République montrant le jeune homme dans son hébétude, avec des commentaires comiques signifiant, tout de même, beaucoup de compassion, d’autres se sont amusé à détourner l’œuvre du célèbre peintre norvégien Edvard Munch, « Le Cri » en remplaçant le visage du personnage de la toile par celui du jeune de Bab Mnara.

N.J.