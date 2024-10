Bassem Ennaifer : l'exonération de l'importation de certains médicaments nuit à l'industrie pharmaceutique tunisienne

Le professeur en économie et analyste financier, Bassem Ennaifer est intervenu ce mercredi 16 octobre 2024 sur les ondes de Mosaique FM au sujet des exonérations mentionnées dans le projet de la loi de finances 2025 concernant notamment une catégorie de médicaments, le café et le thé.

L'invité de 'Ahla Sbeh’a a expliqué que les médicaments importés par la Pharmacie centrale et qui n'ont pas d'équivalent en Tunisie sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 7% et des droits de douane de 30%. En fait, le projet de loi de finances 2025 comprend un article qui stipule que les médicaments importés par la Pharmacie centrale et qui ont un équivalent en Tunisie sont également exonérés de la TVA et des droits de douane

« C’est une décision qui n’est pas en faveur de l’industrie pharmaceutique tunisienne » a déclaré M. Ennaifer.

Il a indiqué que cette disposition vise à augmenter la liquidité de la Pharmacie centrale en augmentant les ventes de médicaments importés. Cet avantage fiscal sera en vigueur uniquement du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026.

Une autre mesure fiscale mentionnée dans le projet de loi de finances 2025 concerne l'exonération de la TVA pour le café et le thé. En effet, les importations de café et de thé, classées sous les codes tarifaires 01.09 et 02.09, bénéficient d'une exonération de TVA.

Bassem Ennaifer a indiqué que cet avantage fiscal avait été accordé précédemment pour le riz et le sucre. En 2024, l'Office du Commerce de Tunisie avait déjà bénéficié d'une exonération de la TVA sur l’importation du café et du thé. Le projet de loi de finances 2025 prévoit cette fois-ci une exonération de la TVA pour les personnes autorisées par l'Office du Commerce de Tunisie à importer le café et le thé.

« Cet avantage pourra faire baisser les prix » a déclaré Bassem Ennaifer en afirmant que la liquidité l'Office du Commerce de Tunisie pourra s’améliorer grâce à cette mesure.

Il a aussi mentionné que l'Office du Commerce de Tunisie exercera un contrôle sur les personnes autorisées à importer du café et du thé. En conclusion, la disposition du projet de loi de finances 2025 prévoit que, au lieu d'importer directement ces produits avec ses propres ressources financières, l'Office du Commerce de Tunisie n'interviendra que pour contrôler les importations.





