Mahdia : treize cadavres de migrants subsahariens échoués sur les plages de Chebba et Salakta

Le substitut du procureur de la République et porte-parole des tribunaux de Monastir et Mahdia, Farid Ben Jha, a indiqué mercredi 25 septembre 2024, que treize cadavres de migrants subsahariens ont échoué sur les plages de Chebba et Salakta dans le gouvernorat de Mahdia.

Il a précisé, dans la matinale de Mosaïque FM, que le nombre risque d’augmenter et que les victimes sont des hommes subsahariens dont les identités sont pour l’heure méconnues.

Le responsable a affirmé que l’enquête est en cours pour déterminer les circonstances du naufrage et si le drame est lié à une affaire de traite d’êtres humains.

M.B.Z