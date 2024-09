Ameur Bahba : les dernières précipitations se situent en dehors des zones des barrages

Le professeur Ameur Bahba de l'Observatoire tunisien de la météo et du climat est intervenu mardi 24 septembre 2024 sur les ondes de Jawhara Fm pour discuter de la situation climatique actuelle en Tunisie.

M. Bahba a indiqué que la Tunisie connaît généralement des pluies intenses en septembre, en soulignant que les niveaux sont normaux et qu'il pleut souvent dans le centre du pays et sur la côte est à ce moment-là. Il a précisé que la localité de Sisseb, rattachée à la délégation de Sbikha, a connu le plus haut taux de précipitations avec 119mm enregistrés entre sept heures et onze heures du matin, et que le ministère de l'Agriculture pourrait annoncer des chiffres supplémentaires plus tard surtout que les précipitations se sont poursuivies jusqu’à l’après-midi.

En réponse à une question sur les barrages, Ameur Bahba a souligné que le taux de remplissage est actuellement faible, s'élevant à 22,6%, et a noté que les zones récemment touchées par les précipitations ne comptent pas beaucoup de barrages.

L’invité de « Sbeh El Ward » a évoqué des prévisions météorologiques, indiquant qu'il est possible qu'il y ait des pluies dans la région du centre et du nord aujourd'hui, le 24 septembre 2024, et demain, mais en petite quantité. Il a également mentionné que le climat devrait rester stable jusqu'au week-end prochain.

Ameur Bahba a également évoqué la possibilité de fortes précipitations à la fin de la première semaine d’octobre, selon les modèles américain et européen, et a prédit que le nord du pays recevra des pluies pendant la moitié de l’automne et l’hiver.

