Le comité de défense de Ayachi Zammel : attention au piège du boycott des élections !

Lors d'une conférence de presse tenue par le comité de défense du candidat Ayachi Zammel, ce mardi 3 septembre 2024, les avocats ont réaffirmé la détermination de Ayachi Zammel à participer aux élections et son opposition aux appels au boycott. L'avocat Abdessattar Messaoudi et l'avocate Dalila Ben Mbarek Msaddek font partie du comité de défense de Ayachi Zammel. « Il ne faut pas tomber dans le piège du boycott, car cela ne fera que perpétuer la médiocrité » a affirmé Mustapha Touati, président du comité politique du mouvement Azimoun. Il a également estimé que l'arrestation d'Ayachi Zammel et la décision de l'instance électorale de rejeter les décisions du tribunal administratif risquent de priver la Tunisie d'une opportunité de transition vers une nouvelle République.

Lors de la conférence de presse, Mustapha Touati a exprimé ses craintes quant à une répétition des expériences des dernières années, « qui pourraient être encore plus sombres que la décennie passée ». Il a également dénoncé le traitement réservé à la famille d'Ayachi Zammel, qualifiant ce qui s'est passé de terrorisant. Mustapha Touati a appelé à un soutien massif au candidat Ayachi Zammel, qu'il a décrit comme un exemple de réussite en Tunisie : « Le meilleur homme pour prendre le pouvoir est Ayachi Zammel. Il est ingénieur, issu de l'école publique, et représente un modèle de réussite ».

M. Touati a ajouté que lorsqu'il a écouté le président de la République, Kaïs Saïed, parler de la transmission du pouvoir, il avait espéré que cela se ferait de manière démocratique, en toute transparence, et qu'il passerait le flambeau à la jeunesse. « Mais hélas, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui », a-t-il déploré.

De son côté, Ramzi Jebabli, porte-parole de la campagne électorale du candidat Ayachi Zammel, a dénoncé l'arrestation de son candidat, estimant que la détention repose sur des plaintes malveillantes. Il a également affirmé qu'Ayachi Zammel est « le candidat de la nation pour un véritable changement », soulignant que la campagne électorale se déroule dans le respect des lois : « Ayachi Zammel est un candidat légitime, et nous travaillons de manière légale. »

Le candidat à la présidentielle Ayachi Zammel a été arrêté au matin du 2 septembre 2024, selon une déclaration à Mosaïque FM du membre de sa campagne, Mehdi Abdeljaoued. Ayachi Zammel a été conduit au poste de la Garde nationale de Tebourba dans le gouvernorat de la Manouba.

Il doit faire face à des accusations de falsification de parrainages. Pour rappel, le tribunal de première instance de Tunis 2 avait décidé, le 29 août 2024, de renvoyer le procès pour falsification de parrainages au 19 septembre prochain.

Pour sa part l'Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), a tenu, lundi 2 septembre 2024, une conférence de presse, pour annoncer la liste définitive des candidats à la présidentielle.

Il s’agit de :

Kaïs Saïed

Zouhair Maghzaoui

Ayachi Zammel

R.A.