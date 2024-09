Ahmed Rejeb : la campagne de vaccination contre la rage ne pourra pas atteindre ses objectifs

« Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Neuf personnes sont déjà décédées et plus de 265 animaux sont morts à cause la rage alors que l’année n’est pas encore achevée. C’est pour cela que la campagne de vaccination ne doit pas uniquement être une opération de communication », a martelé le doyen des vétérinaires, Ahmed Rejeb, au micro de Hatem Ben Amara dans l'émission Sbeh El Ward, sur Jawhara Fm, ce mardi 3 septembre 2024.

Lors de son intervention, le doyen des vétérinaires a pointé du doigt le manque flagrant de vétérinaires dans les établissements publics. Selon lui, leur nombre ne dépasserait pas quarante pour l’ensemble du pays.

Ainsi, Ahmed Rejeb estime qu’il est impossible de parvenir aux objectifs fixés pour cette campagne : vacciner 80% des animaux domestiques dans un délai de deux mois. D’ailleurs, il a souligné des incompatibilités dans le discours des officiels. Il a rappelé que certains d'entre eux affirment avoir atteint un taux de vaccination de 100% dans des régions qui, pourtant, sont recensées comme étant les plus touchées du pays.

Il a, d'ailleurs, précisé en réponse à l'interrogation de l'animateur, que la campagne ne prend pas en considération les chiens et animaux errants mais seulement ceux adoptés.

I.N.