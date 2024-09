Le président du Conseil national des régions et des districts en Indonésie

Le président du Conseil national des régions et des districts, Imed Derbali, est en visite à Bali en Indonésie, à la tête d’une délégation, et cela depuis le 1er septembre 2024, afin de prendre part à la première édition du Forum parlementaire Indonésie-Afrique (Indonesia-Africa Parliamentary Forum -IAPF).

À son arrivée, M. Derbali a été accueilli par le président de la République d'Indonésie, Joko Widodo. Au cours du forum, le président du Conseil national des régions et des districts a prononcé un discours où il a exprimé l'importance des relations tuniso-indonésiennes et afro-indonésiennes ainsi que les moyens de les développer. Il a, en outre, estimé que ce forum constitue une étape importante vers la consolidation du partenariat parlementaire entre le continent africain et l'Indonésie afin de réaliser le développement souhaité, en mettant l’accent sur le développement de la coopération économique et l'échange des expertises parlementaires dans des domaines prioritaires tels que la santé, la sécurité alimentaire et l'énergie.

Imed Derbali a profité de l’occasion pour souligner que la Tunisie, de par sa position géographique et historique, est la porte d'entrée de l'Afrique du Nord et un point d'intersection entre les routes commerciales de l'est et de l'ouest.

En outre, il assuré que ce forum représente une opportunité d'élever haut et fort leur voix ainsi que tous les autres parlements du monde et tous les peuples libres du monde pour appeler à la fin de la guerre de l’extermination menée par ce qu’il a appelé le "nazisme sioniste" contre le peuple palestinien sans défense Et de considère que ce qui se passe en Palestine est une honte pour l’humanité. Cela réclame, selon lui, d’adopter une position ferme et résolue pour exiger la fin de l’agression.

Notons que ce forum a été une occasion au cours de laquelle M. Derbali a rencontré plusieurs représentants de pays frères et amis comme l'Algérie et la Libye ainsi que des présidents de délégations, notamment des présidents de parlements et des députés africains et indonésiens.

I.N.