La Fondation Orange Tunisie renouvelle son action solidaire « Daffini », en partenariat avec l’association Un enfant, des sourires

Pour la 13ᵉ année consécutive et en partenariat avec l’Association « Un enfant, des sourires », la Fondation Orange Tunisie a organisé son action solidaire « Daffini » au profit des élèves de l’école primaire publique « Ain Charchara », dans le Gouvernorat de Jendouba.

Jeudi 19 décembre 2024, en collaboration avec le Ministère de l’Éducation et les autorités locales, les salariés engagés d’Orange Tunisie et les bénévoles de l’association « Un enfant, des sourires » se sont en effet mobilisés pour leur distribuer des vêtements chauds et neufs, adaptés à leur taille. Chaque élève de l’école primaire « Ain Charchara » a ainsi reçu un kit complet composé de chaussures, manteaux, vêtements d’hiver, accessoires (bonnets et gants) et d’autres surprises soigneusement préparées.

Cette action, inscrite aujourd’hui dans la durée, vise à améliorer les conditions de vie aussi bien des enfants que de leurs familles. La rencontre entre les élèves, les salariés engagés d’Orange Tunisie et les bénévoles de l’association « Un enfant, des sourires » a aussi été l’occasion de partager de beaux moments de joie.

Rappelons que l’objectif général de l’action « Daffini » reste inchangé depuis sa première édition : lutter contre le décrochage scolaire en soutenant les élèves des régions vulnérables et en garantissant l’égalité des chances. Cette 14ᵉ édition témoigne de ce fait de l’engagement continu de la Fondation Orange Tunisie et de ses partenaires à promouvoir un avenir meilleur pour les enfants en Tunisie, dans le cadre d’une collaboration franche et durable.

Merci donc à tous les bénévoles d’Orange Tunisie et de l’association « Un enfant, des sourires » et merci à nos partenaires qui ont contribué au succès de cette action solidaire, ainsi qu’aux enfants et à leurs familles pour leur accueil chaleureux et leurs sourires, qui font de chaque édition de « Daffini » un moment inoubliable pour tous !