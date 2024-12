Wafacash Tunisie élue Meilleur Service Client de l’Année 2025

Wafacash Tunisie, est un établissement de paiement agréé par la Banque Centrale et filiale de Wafacash, elle-même filiale du Groupe Attijariwafa Bank. Wafacash Tunisie est un acteur majeur de l’inclusion financière en Tunisie, elle a été élue Meilleur Service Client de l’Année 2025 dans la catégorie « Etablissement de paiement & Services de transfert ». Une nouvelle distinction prestigieuse qui reflète l’engagement de Wafacash à fournir un service de qualité irréprochable à ses clients à travers tout le territoire. Le client et l’inclusion financière sont au centre de la stratégie de Wafacash Tunisie. Fortement impliquée dans l'inclusion financière, Wafacash met le client au Centre de sa stratégie en proposant 2 typologies d’offre distincte et complémentaire : la bancarisation à travers l’ouverture de comptes de paiement et les services financiers de base, qui regroupent un ensemble de services inclusifs comme le transfert d’argent domestique, international et les paiements. Parallèlement, Wafacash se positionne comme acteur important de l'éducation financière et ce, grâce à sa forte présence dans les régions en Tunisie et à l'utilisation de canaux alternatifs de communication, à ses multiples actions de sensibilisation et à ses campagnes de street marketing. Un réseau dédié propre et partenaire au service de la proximité L’un des piliers de ce succès, réside dans la mise en place d’un système de partenariat avec des agents de paiement mandatés, une stratégie visionnaire permettant à Wafacash de couvrir plusieurs gouvernorats. Ce réseau dédié partenaire, assure une large proximité avec les clients en complémentarité avec le réseau propre, rendant ainsi, les services de Wafacash accessibles, rapides et fiables. Mehdi Hajji, Directeur Général de Wafacash Tunisie, a déclaré : « Ce prix est la reconnaissance de notre engagement à rapprocher nos services de tous les Tunisiens, où qu’ils se trouvent et à n’importe quel moment. Nous avons construit un réseau d’agences solide qui reflète nos valeurs de confiance et d’excellence. Aujourd’hui, nous adressons notre plus profonde gratitude à nos clients, leur confiance et leur fidélité sont le moteur de notre engagement à exceller chaque jour »

Une formation continue pour un service de qualité

Au-delà du maillage territorial, Wafacash Tunisie s’assure de la formation continue de ses collaborateurs ainsi que de ses partenaires. Ces formations régulières permettent aux équipes en agences de maîtriser les standards de qualité ‘’Wafacash’’, d’améliorer leurs compétences et de garantir une expérience client homogène et de haut niveau partout en Tunisie.

Un modèle qui fait la différence

Cette double stratégie, combinant un réseau étendu et des formations ciblées, a permis à Wafacash Tunisie de se démarquer dans un secteur en pleine transformation et évolution. Ce modèle innovant a non seulement renforcé la satisfaction des Clients, mais également a consolidé la position de l’entreprise en tant que leader des services financiers en Tunisie.

Une ambition renouvelée pour 2025

Avec cette distinction en main, Wafacash Tunisie réaffirme son engagement à poursuivre son développement et à maintenir la satisfaction client au cœur de sa stratégie. L’entreprise ambitionne d’élargir encore son réseau et de continuer à investir dans la montée en compétence de ses équipes propres et partenaires pour anticiper et répondre aux attentes croissantes des clients.

À propos de Wafacash Tunisie :

Wafacash Tunisie, filiale du groupe Wafacash, est un établissement de paiement agréé par la

banque centrale de Tunisie, et ayant démarré son activité en juillet 2023.

Wafacash Tunisie se distingue à travers son expertise, son engagement à garantir à ses clients

une expérience optimale, en mettant à leur disposition des agences adaptées, modernes, un

centre d’appel dédié, disponible 7/7 et réactif et des canaux digitaux performants.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur