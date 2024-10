Sicam certifiée IFS et BRC : une excellence confirmée pour la quatrième année consécutive

Sicam, leader de l'industrie agroalimentaire en Tunisie, vient de renouveler avec succès ses certifications IFS (International Featured Standards) et BRC (British Retail Consortium) pour la quatrième année consécutive. Lors du dernier audit, Sicam a obtenu une excellente note en IFS et le grade A en BRC, témoignant ainsi d'une poursuite de ses performances en matière de qualité et de sécurité alimentaire.

Ces deux certifications internationales prestigieuses garantissent le respect des normes les plus strictes de sécurité alimentaire, de traçabilité et de qualité tout au long de la chaîne de production. L'obtention de ces labels pour quatre années consécutives atteste non seulement de la solidité du système de gestion de la qualité de Sicam, mais aussi de son engagement à améliorer en permanence ses standards afin de répondre aux exigences croissantes du marché mondial.

Pourquoi ces certifications sont importantes pour les consommateurs ?

• IFS est une norme reconnue mondialement qui concerne la sécurité alimentaire des produits et la qualité des processus de production. Une excellente note dans cette certification confirme que Sicam suit des procédures rigoureuses pour garantir que chaque produit qui est mis sur le marché est, de haute qualité, et conforme aux attentes des clients.

• BRC, quant à elle, est une norme utilisée à l'international par les distributeurs et les marques pour s'assurer de la qualité, de la sécurité et du respect des législations alimentaires. Le grade A obtenu par Sicam démontre une maîtrise exemplaire des risques liés à la sécurité alimentaire, offrant ainsi une garantie supplémentaire aux consommateurs et partenaires commerciaux, en Tunisie comme à l'étranger.

Une double certification pour la santé des consommateurs

En assurant la conformité aux plus hauts standards de sécurité alimentaire, les certifications IFS et BRC jouent un rôle essentiel dans la protection de la santé des consommateurs, Les consommateurs tunisiens et internationaux peuvent être assurés que les aliments qu'ils consomment sont fabriqués dans des conditions qui minimisent les risques sanitaires. SICAM place ainsi la santé de ses clients au cœur de ses priorités, en veillant à ce que chaque étape du processus de production soit soigneusement contrôlée.

Les consommateurs tunisiens bénéficient du même niveau d'exigence que ceux des marchés internationaux

La Sicam est fière de souligner que les consommateurs tunisiens bénéficient du même niveau d'exigence que ceux des marchés internationaux. Que ce soit pour le marché local ou pour l'exportation, chaque produit Sicam est élaboré selon les mêmes normes strictes, garantissant ainsi à tous nos clients, en Tunisie et ailleurs, une sécurité et une qualité irréprochables.

Ces résultats viennent renforcer la position de Sicam en tant qu'acteur incontournable sur le marché agroalimentaire, à la fois en Tunisie et à l'international et en tant que marque de confiance et de sécurité pour les consommateurs et les partenaires.