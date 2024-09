Malgré une conjoncture internationale difficile, le groupe OneTech a consolidé ses revenus à fin juin 2024

Le conseil d’administration du groupe OneTech s’est réuni en date du 27 août 2024 afin d’examiner l’activité du groupe courant le premier semestre de l’exercice 2024. Les états financiers arrêtés et relatifs à cet exercice font ressortir les indicateurs suivants :

Malgré une situation difficile du marché international, le groupe One Tech a consolidé ses revenus sur le premier semestre de l’année 2024, à 540,6 millions de dinars, enregistrant ainsi une baisse de 8,7%, traduisant encore une fois la résilience du groupe. Le groupe reste focalisé sur les exportations avec plus de 85% de ses revenus.

Ainsi, le groupe a enregistré une nette amélioration du taux de marge brute grâce entre autres à un meilleur mix produit et une meilleure diversification de ses marchés et de sa clientèle. Le résultat net consolidé sur le premier semestre 2024 s’est établit à 25,2 millions de Dinars, en hausse de 3,2% par rapport à celui du 1er semestre 2023.

Baisse de la dette nette de -31% à 73 millions de Dinars, représentant 16% des fonds propres uniquement et traduisant ainsi une structure financière du groupe extrêmement solide.

Par ailleurs, le conseil d’administration a décidé :

- D’acter le principe de séparation des deux principaux pôles du groupe, à savoir le pôle mécatronique et le pôle câbles, et d’engager une réflexion approfondie afin d’en définir les modalités les plus optimales. L’objectif étant de créer des entités homogènes, capables de se développer indépendamment et de tirer avantage des synergies et des économies d’échelles déjà instaurées au sein de leurs filiales respectives.

- D’engager la recherche d’un partenariat stratégique pour la structure Fuba Tunisie spécialisée dans les circuits imprimés, afin de lui permettre de tirer profit des grandes mutations en cours et d’accélérer son développement technologique à l’international.