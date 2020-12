Création de sites web en Tunisie : Un nouveau concept

Après une dizaine d’années d’expérience dans la conception et le développement de sites Web sous WordPress, couronnée avec la réalisation de plusieurs projets web, notre agence Website Tunisie est à votre disposition pour vous accompagner tout au long de votre projet.

De nos jours, avoir un site Web vitrine, e-commerce, blog ou autre n’est pas une option mais une nécessité, et avec notre équipe de développeurs vous n’avez pas besoin d’être un génie de l’informatique, il vous faudra juste suivre les instructions et en quelques click ça sera fait.

C’est un très bon produit qu’on vous offre, un site web complet, bien sécurisé, optimisé et surtout professionnel. C’est un nouveau concept basé sur les éléments suivants :

- Un budget très réduit, mais qui ne veut pas dire de mauvaise qualité !

- Un temps de livraison entre 03 et 05 jours

- Un contenu client déjà prêt et selon une structure pré établie, selon notre modèle.

- Une présence quasi immédiate sur la sphère du web.

• Livraison express :

Crée avec WordPress, le CMS le plus utilisé du monde (37% des développeurs l’utilisent), votre site vous sera livré en seulement trois jours, une rapidité de livraison garantie par notre agence qui vous fera gagner du temps.

• Site web responsive et SEO Ready :

Nos sites web sont en full responsive. Sachez que pour que votre site soit bien visible par les internautes, il doit être optimisé et référencé, et c’est ce qui fait la force de WordPress. Ainsi vous bénéficierez d’une navigation fluide et intuitive qui va procurer à votre audience l’aisance et la rapidité de trouver les données souhaitées sur votre site.

• Sécurité et fiabilité :

Nos sites web sont sécurisés et avec une fiabilité optimale pour nos clients.

Cela étant, l’environnement WordPress nécessite un effort remarquable dans la gestion de la maintenance technique du site. En effet, il faut périodiquement prendre en charge la mise à jour de

- Le CORE WordPress qui change assez souvent de version

- Mise à jour des Plugins

- Mise à jour des thèmes.

C’est pour cela que notre équipe proposera (au choix) pour nos clients des contrats de Maintenance technique pour assurer et protéger leurs sites web.

• Une multitude de choix :

Notre agence Website Tunisie On a mis à disposition de ses clients trois packs qui sont adaptés à différents services proposés, et surtout selon le besoin de chaque projet.

Pour les besoins spécifiques, une étude spécifique sera mise en place par nos équipes et un budget spécifique sera envoyé au client.

Website Tunisie offre une solution quasi immédiate et avec un budget très réduit qui permet aux startups, les nouvelles entreprises, les TPE, les associations d’avoir un site web avec toutes les normes nécessaires pour assurer une présence locale ou internationale sur le monde d’internet.