Nouvelle génération du Skoda Kodiaq RS : plus de puissance et de performances

La deuxième génération du Kodiaq RS, toujours proposée en cinq ou sept places, est présentée avec une augmentation significative de sa puissance. La nouvelle motorisation essence 2.0 TSI développe désormais une puissance de 265 ch. Avec ses éléments de design extérieur noir Glossy qui s'étendent jusqu'au pilier D, la version la plus dynamique du Kodiaq est immédiatement reconnaissable comme un membre de la famille RS de Škoda. Le look extérieur spécifique est souligné par des pare-chocs peints couleur carrosserie et la calandre illuminée. L'équipement de série très complet comprend les phares avant full Matrix LED, la direction dynamique progressive, le DCC Plus (suspensions pilotées) et le système audio Canton®.

« Le tout nouveau Kodiaq RS est équipé d'un nouveau moteur 2.0 TSI d'une puissance de 265 ch, soit vingt chevaux din de plus que son prédécesseur. De plus, le nouveau Kodiaq RS est équipé d'une transmission intégrale pour une motricité optimale sur tout type de routes. Les disques de frein ventilés sur les quatre roues et les étriers de frein à deux pistons sur l'essieu avant fournissent une puissance de freinage optimale. Le Kodiaq le plus puissant de la gamme allie parfaitement sportivité et praticité au quotidien », a indiqué Johannes Neft, membre du Conseil d’administration de Škoda Auto en charge du développement technique.

Les nombreux éléments de design extérieur noirs sont une caractéristique des modèles Škoda RS. Ainsi, le Kodiaq RS de deuxième génération est doté d'un contour de calandre, de coques de rétroviseurs extérieurs, d’entourages de vitres, de rampes de pavillon et du pilier D noir Glossy. Le Kodiaq RS dispose d'inserts de pare-chocs avant spécifiques peints en noir. Un autre élément extérieur exclusif est la calandre illuminée. Comme sur tous les modèles Škoda RS, l'arrière est doté d'un réflecteur qui s'étend sur toute la largeur du véhicule. Le lettrage Škoda et la désignation du modèle sur le hayon sont également noirs, tandis que le pare-chocs arrière et les seuils latéraux sont peints dans la couleur de la carrosserie. Des sorties d'échappement en aluminium brillant sont visibles sous le pare-chocs arrière. On retrouve le nouveau logo RS sur le hayon et sur la calandre Škoda. Les jantes en alliage Elias de vingt pouces de série ont une finition noire polie et sont exclusives à la finition RS. Le système de freinage est accru du fait de la puissance plus élevée de la voiture, et la version sept places est équipée d'étriers à deux pistons sur l'essieu avant. Les disques de frein avant et arrière sont ventilés. De plus, les étriers sont peints en rouge, ce qui souligne l'aspect dynamique des jantes en alliage. Le Kodiaq RS est disponible avec un choix de huit peintures : une couleur unie et sept métallisées, dont la peinture exclusive Or Havane du Kodiaq.

Le Kodiaq RS est doté d'un équipement de série complet comprenant des phares Matrix LED avec fonction "Coming home" et "Leaving home" animée et fonction Corner lights, ainsi que des feux full LED incluant des clignotants à défilement, reliés par une bandeau décoratif rouge. Le système Kessy Advanced, avec ouverture/fermeture lors de l'approche/éloignement, est également de série, tout comme le contrôle dynamique du châssis DCC Plus, incluant les suspensions pilotées. Le DCC Plus offre jusqu’à quinze réglages allant de confortable à dynamique et ajuste les amortisseurs en continu. Le Driving Mode Select (sélection du mode de conduite) est aussi inclus de série. Il permet au conducteur de choisir entre les modes Eco, Confort, Normal, Sport, Individuel et Neige, chacun avec un réglage électronique spécifique sur les amortisseurs, et propose également un mode Off-Road. L'empattement long garantit un intérieur spacieux et le système audio Canton® de série offre une très bonne expérience sonore dans la Škoda Kodiaq RS.

Le moteur essence 2.0 TSI du nouveau Kodiaq RS offre une puissance de 265 ch - soit une augmentation de plus vingt chevaux par rapport à son prédécesseur - et un couple maximum de 400 Nm. Le moteur est conforme à la norme d'émissions EU 6 EB. La distribution du couple aux quatre roues est assurée par une boîte de vitesses DSG à sept rapports de série. La direction dynamique progressive est de série et permet une conduite particulièrement sûre et agile. Le Kodiaq RS est équipé du système Dynamic Sound Boost qui souligne la sonorité du moteur.

Dans l'habitacle, deux sélections de design exclusif sont disponibles pour le Kodiaq RS. Le design intérieur RS Lounge comprend des sièges sport avec appui-têtes intégrés et une sellerie en suédine/matériau synthétique noir avec des surpiqûres rouges. Les deux sièges avant sont réglables électriquement et disposent d'une fonction mémoire. Pour souligner le look dynamique, le ciel de toit est noir. Le tableau de bord, les contreporte et l'accoudoir central revêtent une sellerie en suédine noire. Le design intérieur RS Suite, disponible en option, dispose d’une sellerie en cuir perforé/matériau synthétique noir avec surpiqûres rouges. Le Kodiaq RS est équipé d'un volant sport multifonction à 3 branches avec des surpiqûres rouges et un badge RS. Le pédalier look aluminium est inclus de série, tout comme le seuil des portes avant avec l'inscription « Kodiaq ». Le vitrage acoustique sur les vitres avant améliore le confort à l'intérieur de la voiture grâce à une meilleure insonorisation. Comme les autres modèles Kodiaq, le Kodiaq RS bénéficie d’un Digital Cockpit de 10,25 pouces et d’un écran d'info-divertissement de 13 pouces avec navigation GPS de série.

D’après communiqué