Les Chinois envahissent le Mondial de l’Auto de Paris

Il faudra désormais compter les Chinois parmi les constructeurs automobiles mondiaux en vue. Les marques automobiles chinoises ont pris d’assaut le Mondial de l’Automobile de Paris (avec une dizaine de marques), dont certaines ont fait leur première apparition au Mondial de Paris (Xpeng, Hongqi, GAC, Aito, Skyworth), et elles se sont fortement distinguées par la beauté et la qualité des véhicules. Elles ont brillé par des modèles élégants, des équipements proposés et des nouveautés, de quoi scotcher le public, qui a pu non seulement admirer les modèles et la qualité des matériaux, mais aussi testé ces nouveautés et les systèmes.

Il faut dire que certains modèles chinois ne laissent pas insensibles et leur qualité est meilleure que certains véhicules européens. La qualité des matériaux, notamment le cuir, le daim et le bois, nous invite à toucher de près les selleries, les accoudoirs et les tableaux de bord.

L’intérieur et l’extérieur des véhicules sont hypertechnologiques avec des caméras partout, au-dessus du toit sur les côtés et même remplaçant les rétroviseurs. Idem pour les écrans, avec certains qui sont sur la longueur du tableau de bord, d’autres remplacent les instruments de mesures avec d'énormes écrans au centre du véhicule et à l’arrière.

Les sièges sont très confortables, certains épousent le corps à tel point qu'on a l'impression d'être dans un copit. Il y a même un modèle qui, en fermant la porte le siège conducteur, avance et se rehausse puis se met à masser le dos de la personne. Certains proposent des volants plus économiques, adoptant souvent une forme plus ovale ou plus carrée. Pour quelques modèles les sièges arrière peuvent avancer ou être rehaussés. THK propose même un concept qui permet au siège arrière de se rabattre complètement permettant à la personne d’être en position allongé lors du trajet.

L’extérieur n’est pas en reste, les véhicules sont très design avec plutôt des courbes arrondies, la part belle a été réservée aux SUV.

Certaines marques sont déjà présentes sur le marché tunisien pour le bonheur des Tunisiens, comme BYD, le champion mondial des ventes de véhicules à énergie nouvelle en 2023, et Forthing (du groupe Dongfeng Motor), et qui sont les meilleurs véhicules chinois sur le marché. D’autres gagneront à être connus en Tunisie comme Aito ou GAC.

Le Mondial de l’Automobile de Paris est un événement bisannuel attendu par le public, les médias et par les professionnels et qui permet de découvrir en direct les nouveautés des marques de tout bord. La 90e édition du Mondial de l’Auto Paris 2024 se tient du 14 au 20 octobre 2024, avec la présence de plus de 47 constructeurs, qui présenteront leurs avancées technologiques et des prototypes futuristes. Au menu plus de 25 véhicules présentés en première mondiale. 500.000 visiteurs sont attendus.

*

I.N.