Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic+ « Motorsport Collectors Edition », limitée et très exclusive

Dans le cadre du Grand Prix de Formule 1™ de Singapour, Mercedes‑AMG a présenté la très exclusive GT 63 Pro 4Matic+ « Motorsport Collectors Edition ». Avec de nombreux éléments de design et détails d'équipement individuels, il crée un lien étroit avec l'équipe Mercedes‑AMG Petronas F1. Même la couleur de base noir obsidienne métallisée est inspirée de la voiture de course actuelle de l'équipe de Formule 1™. Il en va de même pour le motif d'étoiles peint à la main avec des étoiles Mercedes argentées sur les flancs arrière et les bandes décoratives filigranes de couleur Petronas. Ceux-ci s'étendent des ailes avant jusqu'au toit en passant par la ligne de ceinture. Il existe également d'autres contrastes de couleurs Petronas : ceux-ci sont visibles sur le séparateur avant, sur les ailettes des prises d'air latérales de la jupe avant, sur les éléments décoratifs des panneaux de seuil latéraux et sur la fixation du diffuseur arrière.

Les‑jantes forgées AMG de 21 pouces avec une finition noir mat et des rayons croisés sont accentuées par des rebords de jante de couleur Petronas. Les étriers de frein du système de freinage composite haute performance en céramique AMG de série avec des étriers fixes à six pistons à l'avant et des étriers flottants à un piston à l'arrière sont également de la même couleur. L'essieu avant est équipé de disques de frein de 420 mm. La « Motorsport Collectors Edition » est équipée de série de pneus Michelin Pilot Sport Cup 2R Cup. Leurs dimensions sont de 295/30 ZR 21 à l'avant et de 305/30 ZR 21 à l'arrière.

Le pack extérieur en fibre de carbone AMG de série, avec son séparateur avant, ses baguettes décoratives dans les bas de caisse latéraux et son diffuseur et son aileron arrière en fibre de carbone de haute qualité, souligne la proximité avec le sport automobile. L'équipement comprend également le toit panoramique en verre et le pack aérodynamique AMG avec un aileron arrière fixe sur le hayon. Le pack Sport Black AMG II renforce l'aspect visuel individuel de la « Motorsport Collectors Edition ». Il comprend des éléments en chrome noir, y compris des garnitures de radiateur, une typographie et une Etoile Mercedes à l'arrière. Le bouchon de réservoir de carburant AMG en chrome argenté avec l'inscription « AMG » souligne également le statut particulier de l'édition.

L'intérieur se caractérise également par de nombreux détails de couleur Petronas. Les sièges Performance AMG de série sont recouverts de cuir Nappa noir/microfibre Microcut avec surpiqûres de couleur Petronas et écussons AMG en relief sur les appuie-têtes. Les éléments décoratifs AMG en carbone s'harmonisent avec le volant Performance AMG chauffant en cuir/microfibre Microcut avec surpiqûres de couleur Petronas. Ces coutures se retrouvent également sur les panneaux de garniture de porte, le tableau de bord et la console centrale. Les garnitures de seuil de porte AMG sont revêtues de noir et éclairées dans la couleur Petronas.

Le Sound System Burmester High End3D Surround, avec 15 haut-parleurs et 1 170 watts de puissance est de série dans ce modèle spécial très largement équipé. Il y a aussi la caméra 360o, l'assistant intérieur Mbux, l'ensemble des systèmes d’aide à la conduite et l'affichage tête haute. AMG Track Pace vous assiste avec une multitude de données lors de la conduite sur circuit. Un système de levage de l'essieu avant peut être utilisé pour soulever l'avant du véhicule avant de franchir des dos d'âne ou des trottoirs. L'éclairage d'ambiance et le pack Energizing contribuent à un sentiment de bien-être lors de longs trajets. L'insigne de l'édition « 1 sur 200 » sur la console centrale indique l'édition limitée du modèle spécial.

Pour protéger cette précieuse édition du vol et du vandalisme, le modèle est équipé de la surveillance du véhicule Guard 360o. Chaque client reçoit également une housse d'intérieur AMG personnalisée et spécifique à l'édition. Avec sa toile extérieure respirante en tissu de fibres synthétiques résistant à la déchirure et son tissu intérieur antistatique en flanelle, il protège le véhicule de la poussière et des rayures dans le garage.

La Mercedes‑AMG GT 63 Pro 4Matic+ série « Motorsport Collectors Edition » s'adresse aux passionnés de voitures et aux collectionneurs qui recherchent une expérience de conduite particulièrement sportive et qui sont fans de Formule 1™. La puissance de 450 kW (612 ch) du moteur V8 biturbo AMG de 4,0‑litres, la mise au point aérodynamique avec une portance réduite et un refroidissement plus puissant contribuent à améliorer la dynamique de conduite.

D’après communiqué